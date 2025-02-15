週日下午起降溫明顯 「3地區」有雨

週日受大陸冷氣團影響，天氣將轉冷。（資料照）

2025/02/15 22:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（16日）大陸冷氣團逐漸南下，下午開始降溫，迎風面的東半部及恆春半島地區，會有局部短暫雨；桃園以北也可能有零星降雨；其他地區為多雲到晴，出門在外記得要攜帶雨具。

中央氣象署指出，週日因大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部地區，天氣將轉冷；其他地區則晚起亦冷。同時，東半部及恆春半島，會有局部短暫雨；桃園以北也有零星短暫雨；其他地區及外島，則是多雲到晴。

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溫度方面，週日北部及宜蘭地區，白天高溫約18至20度；中南部及花東地區，仍有21到26度，但台灣各地早晚仍稍涼，低溫普遍為14至16度，外島地區全天則是12至19度，早出晚歸請留意氣溫變化。

天氣風險公司表示，週日大陸冷氣團南下，下午開始降溫會比較明顯，北部、東北部地區，白天高溫會降到18至20度；花東地區也會降到21至23度，但中南部高溫仍然有23至26度。

紫外線指數部分，週日基隆市、新北市、台北市為「低量級」；桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣、連江縣為「中量級」；其他縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週日因大陸冷氣團逐漸南下，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週日低溫普遍為14至16度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週日多為「中量級」和「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日因中南部位於下風處，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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