被捕前夕痛罵普廷「謀殺者政權」 俄異議人士隔天遭火速判刑！

俄羅斯知名異議人士卡拉姆扎11日被捕，12日火速判刑。（法新社）

2022/04/13 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭的俄國知名異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），本月11日於莫斯科住家附近遭警方逮捕，其律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）今天（13日）表示，卡拉姆扎12日就因為違抗警方執法遭判15天監禁。

綜合外媒報導，現年40歲的卡拉姆扎，向來批評普廷政權不遺餘力，除了為《華盛頓郵報》撰寫專欄，還在「自由俄羅斯基金會」（Free Russia Foundation）與「開放俄羅斯」（Open Russia）等不受莫斯科政府歡迎的組織擔任要職，是俄國知名反對派意見領袖。此外，卡拉姆扎還曾於2015年和2017年患重病，本人指控是普廷派人對他下毒。

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就在俄羅斯發動侵烏戰爭後，卡拉姆扎也站出來力挺烏克蘭，在國內大力砲轟普廷。本月11日，卡拉姆扎於莫斯科的住家附近被捕，值得注意的是，卡拉姆扎被捕前夕接受CNN採訪時，還怒斥普廷是「謀殺者政權」。此事引發美國關注，美國務卿布林肯（Antony Blinken）對此表達憂慮，並呼籲俄國政府立即釋放卡拉姆扎。

卡拉姆扎的律師普羅科洛夫今天也透過臉書更新狀況，表示卡拉姆扎被捕隔天即遭火速判刑，理由是卡拉姆扎被捕當下試圖反抗警方，莫斯科地方法院12日判處他15天有期徒刑。對此普羅科洛夫駁斥，指警方根本是直接堵在卡拉姆扎家門口，待卡拉姆扎下車後就強硬逮捕，「很明顯這是純粹的專斷和對反對派的迫害。」

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