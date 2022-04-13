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    俄下院議長提議 剝奪反戰「叛徒」公民權

    俄國異議人士卡拉姆扎被捕。（美聯社檔案照）

    俄國異議人士卡拉姆扎被捕。（美聯社檔案照）

    2022/04/13 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕向來批評俄羅斯總統普廷不遺餘力、也強烈反對俄國入侵烏克蘭的俄國異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza，見圖，美聯社檔案照），十一日在莫斯科住家附近遭警方逮捕，引發美國強烈關切。俄國國會下議院「國家院」議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）則提議，反對進攻烏克蘭的「叛徒」應被剝奪公民權。

    卡拉姆扎的律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）表示，卡拉姆扎是因為未遵守安全官員的合法命令而被捕。目前俄國當局尚未對此置評，卡拉姆扎也未回應來電或簡訊。

    自俄國入侵烏克蘭以來，莫斯科當局大幅限縮外界對這項行動的批評，發表有關俄軍的不實訊息者，最高將被判處入獄十五年。俄國政府還逮捕數千名反戰抗議民眾，並勒令非政府組織（NGO）、獨立媒體和部分社群網站停止運作。

    又抓異議人士 美國關切

    現年四十歲的卡拉姆扎曾擔任記者，與二○一五年遇刺身亡的反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）和前寡頭霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）關係密切。卡拉姆扎最為人所知的是曾在二○一五年和一七年逃過兩次致命重病，他聲稱自己遭人下毒，但美國實驗室對其組織樣本進行檢測後，無法做出結論。

    美國國務卿布林肯推文指出︰「俄國當局今天在莫斯科拘禁知名公民社會領袖卡拉姆扎，令美國感到擔憂，我們正密切關注情勢，並呼籲立即釋放他。」

    沃洛金在自己的Telegram頻道對追蹤者表示，多數俄國公民支持對烏克蘭的「特殊軍事行動」，但也有人做出背叛、怯懦的行為；面對這類「俄羅斯聯邦公民」，是否應該撤銷其公民身分、防止他們入境，「你們怎麼看？ 」沃洛金還以俄國公共電視台「第一頻道」前編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）為例，指她三月中旬因為在現場直播中高舉反戰標語而聲名大噪，之後離職並成為德國「世界報」駐烏克蘭和俄國的通訊記者，是不折不扣的賣國賊。

    不過，若無普廷同意，剝奪公民權這種激進措施不可能生效。

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