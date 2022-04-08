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    100歲格陵蘭鯊首傳「腦膜炎」死亡 患病原因待釐清

    英國傳出格陵蘭鯊的首起「腦膜炎」死亡案例，詳細的患病原因還待進一步釐清。（圖擷取自推特_@RosieWoodroffe）

    英國傳出格陵蘭鯊的首起「腦膜炎」死亡案例，詳細的患病原因還待進一步釐清。（圖擷取自推特_@RosieWoodroffe）

    2022/04/08 23:19

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1隻100歲的格陵蘭鯊（Greenland Shark）上月於海灘擱淺，隨後被海浪沖回大海，1艘遊覽船2天後再次見到格陵蘭鯊，卻已經成為浮屍。據報導，格陵蘭鯊死於「腦膜炎」，為該物種首起的腦膜炎死亡案例，詳細患病原因還需進一步釐清。

    根據英國《衛報》報導，3月13日，1隻長4公尺、100歲的格陵蘭鯊於紐林港（Newlyn Harbour）附近海灘擱淺，被路過居民發現，不久後被海浪沖回大海，1艘遊覽船2天後再度見到格陵蘭鯊，卻已成為浮屍，康沃爾海洋病理學團隊將格陵蘭鯊帶回解剖，發現格陵蘭鯊罹患腦膜炎，但詳細感染原因還待進一步調查。

    據報導，這是格陵蘭鯊感染腦膜炎死亡的首起案例，團隊已經將格陵蘭鯊的各部位送往不同機構分析，目前僅在鯊魚腦內發現含有巴氏桿菌的混濁液體，但尚不清楚何種細菌造成腦膜炎、藉由何種管道進入鯊魚體內。

    倫敦動物學會的鯨類調查項目經理狄維爾（Rob Deaville）表示，「這可能是我們對於該物種的第一次屍檢，而這種不幸且非同尋常的擱淺，可能與其的生死息息相關。這同時也是難得的機會，讓我們能藉此窺探這神秘、瀕臨絕種的深海動物。」

    據瞭解，格陵蘭鯊主要生活在深海地區，具有良好的寒冷適應能力，最高游速僅2.9公里，心臟每分鐘跳動5至6下，平均壽命可達300至500歲，是地球上已知最長壽的脊椎動物。

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