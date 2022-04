100歲格陵蘭鯊首傳「腦膜炎」死亡 患病原因待釐清

2022/04/08 23:19

〔即時新聞/綜合報導〕英國1隻100歲的格陵蘭鯊(Greenland Shark)上月於海灘擱淺,隨後被海浪沖回大海,1艘遊覽船2天後再次見到格陵蘭鯊,卻已經成為浮屍。據報導,格陵蘭鯊死於「腦膜炎」,為該物種首起的腦膜炎死亡案例,詳細患病原因還需進一步釐清。

根據英國《衛報》報導,3月13日,1隻長4公尺、100歲的格陵蘭鯊於紐林港(Newlyn Harbour)附近海灘擱淺,被路過居民發現,不久後被海浪沖回大海,1艘遊覽船2天後再度見到格陵蘭鯊,卻已成為浮屍,康沃爾海洋病理學團隊將格陵蘭鯊帶回解剖,發現格陵蘭鯊罹患腦膜炎,但詳細感染原因還待進一步調查。

據報導,這是格陵蘭鯊感染腦膜炎死亡的首起案例,團隊已經將格陵蘭鯊的各部位送往不同機構分析,目前僅在鯊魚腦內發現含有巴氏桿菌的混濁液體,但尚不清楚何種細菌造成腦膜炎、藉由何種管道進入鯊魚體內。

倫敦動物學會的鯨類調查項目經理狄維爾(Rob Deaville)表示,「這可能是我們對於該物種的第一次屍檢,而這種不幸且非同尋常的擱淺,可能與其的生死息息相關。這同時也是難得的機會,讓我們能藉此窺探這神秘、瀕臨絕種的深海動物。」

據瞭解,格陵蘭鯊主要生活在深海地區,具有良好的寒冷適應能力,最高游速僅2.9公里,心臟每分鐘跳動5至6下,平均壽命可達300至500歲,是地球上已知最長壽的脊椎動物。

I can't stop thinking about this Greenland shark, recovered dead from the sea this evening. Even if she was "only" just over 100 years old, she has shared the Earth with thylacines and passenger pigeons. She swam calmly in the deep ocean as wars raged above her. pic.twitter.com/CicqMwgC4W