遭關押都比現在好！ 烏市長離開俄佔領區 前往烏軍控制區域

卡霍夫卡的市長內梅雷茨稍早宣布，他將暫時離開家園，前往烏軍控制的區域。（圖擷取自＠Каховська міська територіальна громада臉書）

2022/04/07 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭赫爾松州（Kherson）轄下、位於南部聶伯河（Dnieper）左岸的卡霍夫卡市（Kahovka），目前已遭到俄軍占領，而稍早該市市長也透過臉書宣布，他將暫時離開家園，前往烏軍控制的區域。

據《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，卡霍夫卡的市長內梅雷茨（Vitaliy Nemerets）7日稍早於該地區的臉書官方粉專宣布，他將暫時離開家園，但仍會繼續為民眾服務。

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內梅雷茨指出：「因為我拒絕和俄國占領者合作，家人及我的生活都面臨到了真正的威脅，我認為，一個死去的市長，亦或是一個遭關押在地下室的市長，對區內沒有任何好處，因此，我決定暫時離開遭到俄軍佔領的卡霍夫卡，前往烏國武裝部隊所控制的領土。」

內梅雷茨透露，他得通過無數由半獸人（Orc，指俄軍）控制的檢查哨，才能把自己的孩子們帶出卡霍夫卡地區，還看到了成千上萬和他一樣，流離失所的烏克蘭民眾。

內梅雷茨表示，他將繼續為市內民眾的福祉而工作，僅管暫時離開家園，但這不代表他已經離職。他強調，僅有在地方議會大多數代表，召開合法會議時，才能將他免職，或是接受他的辭呈。

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