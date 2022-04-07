普廷會撤軍嗎？ 俄政治學家：菁英階層無法團結勸收手

俄國政治學家索洛維認為，僅管有部分親近普廷的菁英階層，反對他對烏克蘭發動戰爭，但他們無法團結起來勸普廷收手，圖為委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）當地一棟建築物外的普廷塗鴉牆。（法新社）

2022/04/07 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日宣布對烏克蘭執行特殊軍事行動後，世界上許多民主國家都紛紛提供援助並對俄國寡頭、官員等祭出制裁，盼能止戰。而俄國一名政治學家透露，僅管部分與普廷關係密切的菁英階層，反對他發動「侵烏戰爭」，但他們無法團結起來勸普廷收手。

據《半島電視台》報導，俄羅斯政治學家索洛維（Valery Solovei）近日登上俄國異議分子霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）的YouTube頻道，分析他對普廷發動「侵烏戰爭」的看法，以及後續政治情勢可能出現的變化。

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索洛維表示，一些親近普廷的菁英階層，希望俄國軍隊能「不惜一切代價」地離開烏克蘭，結束這場戰爭，但他強調，這些菁英們無法團結起來，改變俄國的官方立場。

索洛維指出，普廷身邊的菁英們都很害怕彼此，他們無法作出「什麼都不怕」的舉動。而他更舉例說明：「若是3個菁英中，有一個人向其他人透露什麼想法，那麼剩下的2個菁英，就會出賣他們。」

據報導，索洛維是莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）公共關係系的前系主任，因不明原因而辭職，也曾因發表反俄言論及參加抗議活動，而遭俄國當局拘留。

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