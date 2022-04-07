俄籍媽被烏俄戰事嚇壞 竟拿刀捅死8歲兒

一名俄籍母親受到戰事影響，精神崩潰後殺害自己的小兒子。（翻攝臉書）

2022/04/07 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷在政治野心驅使下入侵烏克蘭，同時害慘了俄羅斯平民；一名居於美國的俄籍母親在看完相關新聞後精神狀態逐漸異常，再加上無法返鄉探視父母等各種因素，最後精神崩潰，揮刀砍死8歲小兒子，理由是擔憂孩子被俄羅斯政府帶走虐待。

根據《紐約郵報》報導，俄籍41歲女子娜塔莉亞（Natalia Aleksandrovna Hitchcock）現居於美國威斯康辛州，近日在看完俄羅斯入侵烏克蘭的相關報導後，開始出現異常行為，突然要求丈夫買野外露營火爐、燃料等生存設備，還想買刀和槍；丈夫查覺娜塔莉亞的情緒不穩定，遂依言照辦，但拒絕了她買刀槍的要求。

請繼續往下閱讀...

受到制裁影響，娜塔莉亞也無法探視尚在俄羅斯境內的父母，這讓她非常憤怒；過往未曾有精神病史的娜塔莉亞開始狂喝伏特加，向丈夫表示「害怕人們會從更大的城市前來攻擊孩子，甚至把孩子丟到暗網上賣掉」，同時也開始失眠，深怕「俄羅斯政府會帶走孩子並且虐待他們」，又覺得人們都用奇怪的眼神看她，把自己當成「俄羅斯間諜」。

憾事發生在3月30日，娜塔莉亞11歲的大兒子發現8歲弟弟倒臥房間，而娜塔莉亞則手拿長刀躺在床上；大兒子放聲尖叫，吵醒了正在睡午覺的父親，整起案件因此曝光。當娜塔莉亞的丈夫對小兒子施救時，她還拿著刀在家裡遊蕩，聲稱要殺了房子裡所有人。

事實上，案發前幾日，娜塔莉亞曾一度試圖把11歲大兒子溺斃在浴缸中，「好讓他認知自己的生命正處於危險之中」。這名母親遭檢方依一級謀殺與殺人未遂等罪起訴，8歲小兒子在遇襲2天後身亡，娜塔莉亞在獄中獲悉後表示「我想我完成了當時的計畫」，接著輕聲啜泣。她承認犯案，表示這樣對小兒子更好，起碼他「不會在戰爭中受虐」。

起訴書指出，娜塔莉亞自陳犯案當下試圖服用過量止痛藥，好以此用刀「捅自己的心臟」，本月5日，娜塔莉亞出庭，首次與丈夫交談，表示自己「很抱歉」、「不知道發生什麼事」，而她的丈夫情緒相當激動。娜塔莉亞下一次出庭預定在7日，保釋金高達100萬美元。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法