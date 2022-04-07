俄籍媽被烏俄戰事嚇壞 竟拿刀捅死8歲兒
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷在政治野心驅使下入侵烏克蘭，同時害慘了俄羅斯平民；一名居於美國的俄籍母親在看完相關新聞後精神狀態逐漸異常，再加上無法返鄉探視父母等各種因素，最後精神崩潰，揮刀砍死8歲小兒子，理由是擔憂孩子被俄羅斯政府帶走虐待。
根據《紐約郵報》報導，俄籍41歲女子娜塔莉亞（Natalia Aleksandrovna Hitchcock）現居於美國威斯康辛州，近日在看完俄羅斯入侵烏克蘭的相關報導後，開始出現異常行為，突然要求丈夫買野外露營火爐、燃料等生存設備，還想買刀和槍；丈夫查覺娜塔莉亞的情緒不穩定，遂依言照辦，但拒絕了她買刀槍的要求。
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受到制裁影響，娜塔莉亞也無法探視尚在俄羅斯境內的父母，這讓她非常憤怒；過往未曾有精神病史的娜塔莉亞開始狂喝伏特加，向丈夫表示「害怕人們會從更大的城市前來攻擊孩子，甚至把孩子丟到暗網上賣掉」，同時也開始失眠，深怕「俄羅斯政府會帶走孩子並且虐待他們」，又覺得人們都用奇怪的眼神看她，把自己當成「俄羅斯間諜」。
憾事發生在3月30日，娜塔莉亞11歲的大兒子發現8歲弟弟倒臥房間，而娜塔莉亞則手拿長刀躺在床上；大兒子放聲尖叫，吵醒了正在睡午覺的父親，整起案件因此曝光。當娜塔莉亞的丈夫對小兒子施救時，她還拿著刀在家裡遊蕩，聲稱要殺了房子裡所有人。
事實上，案發前幾日，娜塔莉亞曾一度試圖把11歲大兒子溺斃在浴缸中，「好讓他認知自己的生命正處於危險之中」。這名母親遭檢方依一級謀殺與殺人未遂等罪起訴，8歲小兒子在遇襲2天後身亡，娜塔莉亞在獄中獲悉後表示「我想我完成了當時的計畫」，接著輕聲啜泣。她承認犯案，表示這樣對小兒子更好，起碼他「不會在戰爭中受虐」。
起訴書指出，娜塔莉亞自陳犯案當下試圖服用過量止痛藥，好以此用刀「捅自己的心臟」，本月5日，娜塔莉亞出庭，首次與丈夫交談，表示自己「很抱歉」、「不知道發生什麼事」，而她的丈夫情緒相當激動。娜塔莉亞下一次出庭預定在7日，保釋金高達100萬美元。