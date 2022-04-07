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    遭俄圍城濫炸數週 馬立波市長：市內已逾5000位平民喪命

    馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期之後，市內已有超過5000位平名喪命，圖為馬立波當地遭俄軍空襲炸毀的劇院。（美聯社）

    馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期之後，市內已有超過5000位平名喪命，圖為馬立波當地遭俄軍空襲炸毀的劇院。（美聯社）

    2022/04/07 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過6個星期，烏國軍方透露目前俄軍正將戰略重心，轉移至烏東頓內茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）地區。而烏南港城馬立波（Mariupol）市長波成柯（Vadym Boichenko）透露，俄軍圍城濫炸數週後，市內已有超過5000人喪命。

    據加拿大媒體《環球新聞》（Global News）報導，馬立波市長波成柯6日表示，在俄羅斯軍隊圍城濫炸數個星期之後，市內已有超過5000位平名喪命。

    據報導，俄軍撤離首都基輔州（Kyiv）周邊地區後，當地城郊出現大量烏克蘭民眾的遺體，政府目前正在蒐集俄國犯下暴行的證據，也有跡象顯示，俄軍在離開前，曾對平民執行「無差別」的殺戮行動。

    報導指出，為了對美國及西方國家稱犯下「戰爭罪」的俄羅斯究責，他們已經對克里姆林宮（Kremlin）祭出新的制裁。

    美國一位匿名國防官員透露，俄國已從烏北的首都基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）地區撤出逾約2.4萬名士兵，並將他們送回白俄羅斯（ Belarus ）或俄國，重新進行補給及編隊。

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