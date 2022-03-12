市長傳遭武裝份子帶走 烏克蘭外交部控俄國違反戰爭罪

烏克蘭梅利托波爾市市長費德羅夫傳於當地時間11日遭到武裝份子從市政府強行帶走，烏克蘭外交部當日即發聲明譴責。（翻攝烏克蘭外交部）

2022/03/12 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭梅利托波爾市市長費德羅夫（Ivan Fedorov）傳於當地時間11日遭到武裝份子從市政府強行帶走，烏克蘭外交部當日即發聲明譴責，指控這樁「綁架」行動嚴重違反國際人道法，俄軍觸犯戰爭罪與危害人類罪。

烏克蘭外交部透過臉書發表聲明，表示俄羅斯對烏克蘭武裝侵略，同時伴隨許多嚴重違反國際法準則、原則的行為，11日費德羅夫綁架案正屬其一。

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烏克蘭外交部強調，俄軍在近2週來，不停對幼兒醫院、學校等民生基礎設施進行導彈與炸彈攻擊，這些行為違反國際人道法、戰爭罪、危害人類罪，也侵犯各種人權，俄軍卻反過來指控費德羅夫涉及「恐怖主義」。

烏克蘭外交部譴責，綁架費德羅夫一事違反《日內瓦公約》及其附加議定書「戰時禁止劫持平民作為人質」的約定，籲請國際社會就此事進行回應，並加大對俄羅斯施壓力道，以盡早結束這場針對烏克蘭人民的野蠻戰爭。

烏克蘭外交部也指出，梅利托波爾市長綁架案及俄羅斯入侵者在烏克蘭做出的數百件戰爭罪行，都被執法機關仔細記錄著，必對這些犯行與罪犯追究最嚴厲的責任。

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