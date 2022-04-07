上海封城民喊沒物資 無人機竟廣播：居民別開窗唱歌...

中國網友指出，有民眾抱怨沒有物資，官方竟派出無人機在空中進行廣播，要求民眾別打開窗戶唱歌，並稱此舉有疫情傳播的風險。（圖擷自網路）

2022/04/07 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日全面爆發，網路消息指出，在高壓管控當地人民進出的同時，有民眾抱怨沒有物資，官方竟派出無人機在空中進行廣播，要求民眾別打開窗戶唱歌，並稱此舉有疫情傳播的風險，要民眾「控制靈魂對自由的渴望」。

中國近期疫情急遽升溫，上海、吉林的確診數更是連日居高不下，據媒體消息指出，5日晚間有網路名稱為「脊梁in上海SH」的網友在微博PO出影片，內容竟是警察疑似派出無人機，在上海社區「松江九亭小區」進行廣播，內容呼籲該地區民眾「在疫情期間請嚴格遵守市政府相關。控制靈魂對自由的渴望，不要開窗歌唱，此舉會有疫情傳播的風險。」

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據網友指出，他的同學住在該社區，天天致電相關部門要求物資卻沒有得到回覆，周圍的物資派送站點也全部關閉不能派送，當晚是有民眾喊了幾聲，並非是唱歌而是喊沒有物資，沒想到就遭到無人機廣播警告。

不過針對是否可以開窗唱歌，仍引起網路一番議論，有人認為防疫要求並無這一點，認為可以開窗唱歌，但也有網友認為不能，並稱此舉可能會讓隔壁鄰居身陷感染風險。不過也有網友對上海的防疫政策大表不滿，直言「陽台大喊物資沒了有風險，陽台大聲唱居委會組織的紅歌沒危險。人群聚集討論圍觀娛樂有危險，人群聚集核酸搶菜沒危險。」

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