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    民船衰捲烏俄戰爭被摧毀 多明尼加海事局怒批俄軍「故意的」！

    俄軍近日對馬立波發動砲擊，一艘多明尼加民船遭波及摧毀。（圖取自烏克蘭國家邊防警衛隊臉書）

    俄軍近日對馬立波發動砲擊，一艘多明尼加民船遭波及摧毀。（圖取自烏克蘭國家邊防警衛隊臉書）

    2022/04/06 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕一艘掛有加勒比海國家多明尼加（Dominican）國旗的民間船隻，本月4日在亞速海（Azov Sea）遭俄軍砲擊波及，當場起火沉沒。對此，多明尼加海事局今天（6日）痛批俄軍是「故意」的。

    根據《CNN》報導，亞速海畔的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol）持續遭俄軍圍攻，本月4日俄軍從海上對城內發動攻擊時，一艘在馬立波港附近的多明尼加漁船衰被捲入，砲彈擊中該船，導致機艙起火，並有船員受傷。

    該船船長見狀馬上透過國際海上安全頻道「Channel 16 VHF」發出求救訊號，烏克蘭國家邊防警衛隊（Ukraine's State Border Guard Service）獲報後立即出動救援，將船員疏散到安全的地方。最後火勢越來越大，民船直接沉沒。

    對此，多明尼加海事局譴責俄軍「不分青紅皂白」襲擊他國民用貨船，「這艘船週日準備停靠港口時被2枚砲彈『故意』擊中，船員均已被疏散，但船隻則被完全摧毀。」海事局官員示警，俄國武裝部隊的密集砲擊仍在烏國港口地區進行，呼籲在附近的多明尼加民船盡快撤離相關區域。

    多明尼加海事局副局長達威基（Eric R. Dawicki）直言：「發起戰爭的行為是懦夫、惡霸才會做的事。對一艘載有平民、無處避難的商船無差別攻擊是最不能原諒的，這次對全人類和基本人權的挑釁作為！」達威基也呼籲，「發動此一令人髮指行為背後那位『智力發育遲緩的人』去照照鏡子，想想如何結束這種毫無意義的事情。」

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