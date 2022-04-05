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    俄軍亂打！多明尼加民船呼救曝光 馬立波港外起火沉沒...

    烏克蘭國家邊防警衛隊警告，俄羅斯軍隊持續圍攻馬力波，連行經海面的其他國家民用船隻恐怕也會受害，4日就有一艘多明尼加籍的民用船隻遭俄軍砲擊失火沉沒。（圖取自烏克蘭國家邊防警衛隊臉書）

    烏克蘭國家邊防警衛隊警告，俄羅斯軍隊持續圍攻馬力波，連行經海面的其他國家民用船隻恐怕也會受害，4日就有一艘多明尼加籍的民用船隻遭俄軍砲擊失火沉沒。（圖取自烏克蘭國家邊防警衛隊臉書）

    2022/04/05 20:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍持續包圍亞速海（Azov Sea）畔的烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol），連外國船隻也受波及。烏國國家邊防警衛隊（Ukraine's State Border Guard Service）5日表示，一艘掛多明尼加共和國（Dominican）國旗的民間船隻4日晚間遭俄軍攻擊，隨後失火、沉沒。

    烏克蘭邊防部隊今天在臉書表示，俄軍對馬力波的攻勢不斷，4日持續從海上對城內砲擊，沒想到竟波及一艘多明尼加籍船隻。邊防部隊指出，這艘民船意外被俄軍發射的流彈擊中，機艙起火，一名船員受傷，船長隨即透過國際海上安全頻道「Channel 16 VHF」發出求救訊號。

    烏國邊防隊公開船長在頻道上呼救的訊息：「注意！注意！一艘掛有多明尼加國旗的船隻遭襲擊，所有東西都被摧毀，機房也起火，也有人受傷。」邊防隊獲報後，隨即出動救援，將船員疏散到安全的地方，不過火勢越來越大，俄軍又持續攻擊，救援行動只能中斷，該船已於馬立波港外沉沒，已知一名船員受傷，邊防隊未透露是否有順利將所有船員救下。

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