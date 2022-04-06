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    拍到了！親俄記者：瓦格納傭兵首次現蹤烏克蘭東部

    親俄記者佩戈夫3日在頓內茨克地區的特羅伊茨克麗柏酒店外，拍到瓦格納傭兵現蹤。（圖擷取自@MrGeorgeCee推特）

    親俄記者佩戈夫3日在頓內茨克地區的特羅伊茨克麗柏酒店外，拍到瓦格納傭兵現蹤。（圖擷取自@MrGeorgeCee推特）

    2022/04/06 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第42天，由於久攻不下，俄已將重心轉至頓巴斯（Donbas）地區，而先前英國曾示警，指名聞遐邇的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）將派遣千人赴烏作戰。近日，戰地記者就捕捉到瓦格納傭兵，首次現蹤烏國親俄區的酒店。

    據英媒《每日郵報》報導，俄羅斯在烏克蘭的戰事不順，當時就讓外界擔心，其恐尋求俄國私營軍事公司「瓦格納集團」助陣，派遣千名傭兵赴烏，而親俄記者佩戈夫（Semyon Pegov）3日在頓內茨克地區的特羅伊茨克麗柏（Park Inn）酒店外，拍到瓦格納傭兵現蹤。

    據報導，該傭兵的軍服上，配戴著準軍事組織「瓦格納集團」的臂徽，同時，他手上拿著俄國特種部隊使用的AK-15步槍；而該集團在世界各地執行殺戮、性侵及戰爭工作，長期活躍於非州，也被外界稱為俄國總統普廷（Vladimir Putin）的私人軍隊。

    報導指出，瓦格納傭兵出現的酒店，是由「麗笙酒店集團」（Radisson Hotel Group）所經營，也曾是聯合國（UN）認可的歐洲安全與合作組織（Security and Co-operation）辦公室的所在地。

    「瓦格納集團」也被外界稱為普廷的私人軍隊，圖左為瓦格納傭兵。（法新社）

    「瓦格納集團」也被外界稱為普廷的私人軍隊，圖左為瓦格納傭兵。（法新社）

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