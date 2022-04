拍到了！親俄記者：瓦格納傭兵首次現蹤烏克蘭東部

2022/04/06 11:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第42天,由於久攻不下,俄已將重心轉至頓巴斯(Donbas)地區,而先前英國曾示警,指名聞遐邇的傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)將派遣千人赴烏作戰。近日,戰地記者就捕捉到瓦格納傭兵,首次現蹤烏國親俄區的酒店。

據英媒《每日郵報》報導,俄羅斯在烏克蘭的戰事不順,當時就讓外界擔心,其恐尋求俄國私營軍事公司「瓦格納集團」助陣,派遣千名傭兵赴烏,而親俄記者佩戈夫(Semyon Pegov)3日在頓內茨克地區的特羅伊茨克麗柏(Park Inn)酒店外,拍到瓦格納傭兵現蹤。

據報導,該傭兵的軍服上,配戴著準軍事組織「瓦格納集團」的臂徽,同時,他手上拿著俄國特種部隊使用的AK-15步槍;而該集團在世界各地執行殺戮、性侵及戰爭工作,長期活躍於非州,也被外界稱為俄國總統普廷(Vladimir Putin)的私人軍隊。

報導指出,瓦格納傭兵出現的酒店,是由「麗笙酒店集團」(Radisson Hotel Group)所經營,也曾是聯合國(UN)認可的歐洲安全與合作組織(Security and Co-operation)辦公室的所在地。

