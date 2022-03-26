普廷私人軍隊瓦格納集團 被控涉參與暗殺烏國總統、總理
2022/03/26 14:53
〔即時新聞／綜合報導〕傭兵組織「瓦格納集團（Wagner Group）」長期被外界懷疑與克里姆林宮有密切關聯，24日遭英國納入制裁名單；對此，烏克蘭國防部長的高階顧問透露，這支臭名昭著的傭兵集團參與了對烏克蘭總統、總理的暗殺行動。
根據《CNN》報導，烏克蘭國防部長顧問盧布基夫斯基（Markian Lubkivskyi）表示，瓦格納集團有派員來烏克蘭，執行烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭總理什米加爾的暗殺行動，但並未得逞，烏克蘭情報部門與負責總統保安的特種部隊已經證實此消息。
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盧布基夫斯基表示，烏克蘭情報部門在境內外追蹤該組織動向，並且透過他們的特殊身份辨別方式，成功識別幾名死在烏克蘭境內的瓦格納集團傭兵。「相關文件與必要證據都將呈交給國際法庭」，盧布基夫斯基表示，除此之外，無法再提供更詳細訊息。
據傳，瓦格納集團背後金主是「普廷的廚師」俄羅斯餐飲大亨普里戈津（Yevgeny Prigozhin），傳他多次拿下克里姆林宮和軍隊的餐食合約，瓦格納集團則經常負責幫俄羅斯政府處理「會弄髒手」的工作，被稱為普廷的私人軍隊；普里戈津對此否認，克里姆林宮也否認與瓦格納集團的關聯。