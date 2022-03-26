普廷私人軍隊瓦格納集團 被控涉參與暗殺烏國總統、總理

烏克蘭國防部長顧問盧布基夫斯基表示，瓦格納集團有派員執行烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭總理什米加爾的暗殺行動，都未得逞。圖為2015年資料照。（路透）

2022/03/26 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕傭兵組織「瓦格納集團（Wagner Group）」長期被外界懷疑與克里姆林宮有密切關聯，24日遭英國納入制裁名單；對此，烏克蘭國防部長的高階顧問透露，這支臭名昭著的傭兵集團參與了對烏克蘭總統、總理的暗殺行動。

根據《CNN》報導，烏克蘭國防部長顧問盧布基夫斯基（Markian Lubkivskyi）表示，瓦格納集團有派員來烏克蘭，執行烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭總理什米加爾的暗殺行動，但並未得逞，烏克蘭情報部門與負責總統保安的特種部隊已經證實此消息。

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盧布基夫斯基表示，烏克蘭情報部門在境內外追蹤該組織動向，並且透過他們的特殊身份辨別方式，成功識別幾名死在烏克蘭境內的瓦格納集團傭兵。「相關文件與必要證據都將呈交給國際法庭」，盧布基夫斯基表示，除此之外，無法再提供更詳細訊息。

據傳，瓦格納集團背後金主是「普廷的廚師」俄羅斯餐飲大亨普里戈津（Yevgeny Prigozhin），傳他多次拿下克里姆林宮和軍隊的餐食合約，瓦格納集團則經常負責幫俄羅斯政府處理「會弄髒手」的工作，被稱為普廷的私人軍隊；普里戈津對此否認，克里姆林宮也否認與瓦格納集團的關聯。

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