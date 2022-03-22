畫面曝光！美智庫學者：頓內茨克民兵使用「真空彈」攻擊

美國智庫研究員勞勃．李指出，烏東頓內茨克民兵透過TOS-1「布拉提諾」多管火箭砲系統，發射「真空彈」。（圖擷取自@RALee85官方推特）

2022/03/22 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭的軍事行動已邁入第27天，先前俄羅斯軍方承認對烏克蘭使用溫壓武器「空爆燃燒彈」（Thermobaric weapons），又被稱作「真空彈」（vacuum bomb），而外媒近日也取得烏東頓內茨克（Donetsk）民兵使用該彈的影像。

據英媒《BBC》報導，美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）20日在推特上PO出影片，指頓內茨克民兵使用TOS-1「布拉提諾」多管火箭砲系統，發射「真空彈」。

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報導指出，使用「真空彈」是極具爭議的一件事，因為與其相似大小的傳統彈藥相比，「真空彈」具有更高的破壞性，對任何處在爆炸半徑的人都可能產生可怕衝擊。

The separatist DNR published a video showing Russian TOS-1A thermobaric MLRS firing on Ukrainian targets. https://t.co/vlhPBFOSan pic.twitter.com/Z2NROIX90s — Rob Lee （@RALee85） March 20, 2022

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