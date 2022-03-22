為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝光！美智庫學者：頓內茨克民兵使用「真空彈」攻擊

    美國智庫研究員勞勃．李指出，烏東頓內茨克民兵透過TOS-1「布拉提諾」多管火箭砲系統，發射「真空彈」。（圖擷取自@RALee85官方推特）

    美國智庫研究員勞勃．李指出，烏東頓內茨克民兵透過TOS-1「布拉提諾」多管火箭砲系統，發射「真空彈」。（圖擷取自@RALee85官方推特）

    2022/03/22 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭的軍事行動已邁入第27天，先前俄羅斯軍方承認對烏克蘭使用溫壓武器「空爆燃燒彈」（Thermobaric weapons），又被稱作「真空彈」（vacuum bomb），而外媒近日也取得烏東頓內茨克（Donetsk）民兵使用該彈的影像。

    據英媒《BBC》報導，美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）20日在推特上PO出影片，指頓內茨克民兵使用TOS-1「布拉提諾」多管火箭砲系統，發射「真空彈」。

    報導指出，使用「真空彈」是極具爭議的一件事，因為與其相似大小的傳統彈藥相比，「真空彈」具有更高的破壞性，對任何處在爆炸半徑的人都可能產生可怕衝擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    制裁見效！俄羅斯唯一戰車製造廠缺件 被迫停工
    2022/03/22 16:34

    制裁見效！俄羅斯唯一戰車製造廠缺件 被迫停工
    「俄軍就是要殺我們！」 烏克蘭馬立波平民揭露慘況
    2022/03/22 16:32

    「俄軍就是要殺我們！」 烏克蘭馬立波平民揭露慘況

    「富人區」帶你吃的頂級買的奢華
    抓到俄軍「活誘餌」 烏軍開心比YA和「砲灰」合照
    2022/03/21 23:07

    抓到俄軍「活誘餌」 烏軍開心比YA和「砲灰」合照
    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    2022/03/21 10:47

    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    烏克蘭又傳捷報！ 烏東俄偵察營指揮官遭擊斃
    2022/03/07 19:50

    烏克蘭又傳捷報！ 烏東俄偵察營指揮官遭擊斃
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播