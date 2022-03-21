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    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗

    敘利亞親政府的民兵組織「國防軍」（NDF）指揮官說，他們已經準備好，一旦收到高層參戰指令將發揮從敘利亞內戰所習得城市戰專業知識，前往支援他們的俄羅斯盟友。圖為2018年敘利亞和俄羅斯士兵在敘利亞大馬士革某營地附近的檢查站。（路透）

    敘利亞親政府的民兵組織「國防軍」（NDF）指揮官說，他們已經準備好，一旦收到高層參戰指令將發揮從敘利亞內戰所習得城市戰專業知識，前往支援他們的俄羅斯盟友。圖為2018年敘利亞和俄羅斯士兵在敘利亞大馬士革某營地附近的檢查站。（路透）

    2022/03/21 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾3週，敘利亞親政府的民兵組織「國防軍」（NDF）指揮官近日接受外媒專訪時表示，他們已經準備好，一旦收到高層參戰指令，將發揮從敘利亞內戰所習得城市作戰專業知識，前往支援他們的俄羅斯盟友。

    據《路透》報導，國防軍（NDF）指揮官阿卜杜拉 （Nabil Abdallah）接受專訪時透露，「我軍並不懼怕這場戰爭，一旦收到來自敘利亞或俄羅斯領導人參戰指示，就會做好準備，前往烏克蘭發動街頭巷戰」，他強調，「我們將發揮從敘利亞內戰習得的專業城市作作戰知識，打贏這場正義之戰」。

    報導指出，記者事後分別詢問俄羅斯政府和敘利亞政府，是否曾向國防軍招募成員，或下達部署烏克蘭的命令，至今尚未得到任何官方機構回應或評論。

    某敘利亞專家透露，目前敘利亞國民防衛軍約有上萬人，若戰爭持續下去，將可能替俄羅斯招募大批新兵。

    據悉，敘利亞是俄羅斯在中東最親密的盟友，俄羅斯於2015年介入敘利亞內戰，讓敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）成功擊退多個地區的反叛軍。

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