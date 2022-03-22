「俄軍就是要殺我們！」 烏克蘭馬立波平民揭露慘況

俄軍不斷圍攻烏南城市馬立波，居住當地的一對夫婦在受困23天後才逃出，他們對外揭露出目前的慘烈情況。圖為被俄軍轟炸後的馬立波。（美聯社）

2022/03/22 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部大城馬立波（Mariupol）遭俄羅斯軍隊不斷圍攻，居住在當地的德米特羅和塔妮亞（Dmytro and Tania Shvets）夫婦受困23天後才逃出，他們對外揭露出馬立波目前的慘烈情況，直指「俄軍就是要殺我們！」

據《CNN》報導，這對夫婦和7歲女兒、父母一直躲在馬立波的地下室裡，直到最近終於趁機逃到烏克蘭中部都市聶伯城，但父母決定留在馬立波。

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塔妮亞在聶伯城避難所接受採訪時，透露現在已經沒有所謂的「馬立波市」了，市內的住宅大樓幾乎都被摧毀，只剩下10％的民眾還留在那邊，其中大部分都是沒有錢、沒有車、無法逃離和無法步行離開的人。

塔妮亞將她在馬立波地下室所寫的日記提供給《CNN》，上面記載著「我們3個星期都沒有洗澡，上廁所只能用桶子或袋子來裝。」另外，這家人除非是為了尋找食物或水，否則不會輕易離開地下室，某次破例是為了幫忙埋葬在排隊領食物時被炸死的鄰居。

德米特羅表示，在馬立波沒有網路、沒有天然氣、沒有供水和供電，只能從公園取得木材生火做飯，並和親戚、鄰居分享食物，而且感覺俄羅斯有意地瞄準那些排隊領取生活物資的平民。

塔妮亞說，「他們（指俄軍）就是要殺我們，如果我們聚在一起取水，他們就會朝我們開槍。」

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