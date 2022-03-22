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    亞速海通道完全失守 烏軍：克里米亞陸路走廊暫遭俄軍控制

    烏國官方稍早證實，克里米亞至頓巴斯（Donbas）地區的「陸路走廊」，已遭俄軍拿下，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    烏國官方稍早證實，克里米亞至頓巴斯（Donbas）地區的「陸路走廊」，已遭俄軍拿下，圖為烏克蘭士兵。（擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/03/22 15:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍進犯烏克蘭邁入第27日，雙方在「基輔爭奪戰」中陷入僵局，這讓俄方轉向砲轟南部港口城市馬立波（Mariupol），盼能讓克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）地區連線，形成「陸路走廊」，而烏國官方稍早證實，該走廊目前已遭俄軍拿下。

    根據《天空新聞》報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部今天表示，俄軍已奪下了與克里米亞半島連接到烏東的「陸路走廊」，這恐使烏國無法進出亞速海（The Azov Sea）。

    烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍目前被迫從俄國調派兵力增援。

    報導引述烏軍說法，烏克蘭已重新奪回距離首都基輔以西約60公里的城市「馬卡里夫」（Makariv）。

    烏國軍方提到，由於其捍衛者的英勇行動，烏克蘭重新在馬卡里夫市上空升起國旗，敵軍也遭到逐出。

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