國際軍團2.2萬人抗俄！ 德國逾千人上陣 加拿大營已進駐基輔

烏克蘭軍方指出，目前已有超過2.2萬名國際志願軍加入抗俄的行列。（圖取自烏克蘭陸軍臉書）

2022/03/10 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前號召全球有志者赴烏組志願軍抗俄，獲得熱烈迴響，首波1.6萬名國際義勇軍已抵達烏克蘭。烏克蘭軍方指出，目前已有2.2萬名國際志願軍加入抗俄的行列，德國已有超過1000人前往烏國，加拿大戰士更已組成一個營，進駐烏克蘭首都基輔。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方指出，到目前為止，已有超過2.2萬名來自世界各地的志願軍加入烏克蘭的國際領土防禦軍團，目前德國已有1000人參與其中，其中約有10名極右派份子。

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另外，烏克蘭駐美大使館已收到超過6000名美國公民報名要參加志願軍，但有半數以上的報名者直接被拒絕，原因是沒有軍事經驗、年齡不符或是有前科，至今已有100名美國人雀屏中選，「包括有戰鬥經驗的伊拉克和阿富汗戰爭退伍軍人，以及一些直升機飛行員」。

協助烏克蘭軍方招募志願軍的前加拿大自由黨國會議員瑞澤斯紐斯基（Borys Wrzesnewskyj）則透露，粗估至少有1000名加拿大人申請加入抗俄志願軍；有烏克蘭政府消息人士稱，有許多加拿大公民已前往烏克蘭抗俄，已有550名加拿大志願軍組成一個營進駐基輔。

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