親訪布查見證俄軍暴行 澤倫斯基：其他城市平民傷亡可能更高

澤倫斯基表示，在其他被烏克蘭軍隊解放的城市中，平民傷亡可能會比布查更高。圖為澤倫斯基前往布查視察。（路透）

2022/04/05 08:14

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭首都基輔西北方的小鎮布查（Bucha）發生屠殺事件，300人死於戰火，其中約有50人被俄軍處決。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4日前往布查視察，晚間他在臉書發表談話時表示，在其他被烏克蘭軍隊解放的城市中，平民傷亡可能會比布查更高。

根據《CNN》報導，澤倫斯基提到，目前已有消息指出，在位於基輔周邊的博羅江卡（Borodyanka）和其他一些被烏軍解放的城市，受害者人數可能更高，俄軍在基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）及蘇梅（Sumy）等地的周邊村莊犯下種族滅絕行為，俄軍對當地民眾施加的暴行，甚至在80年前的納粹占領時期都沒見過，俄軍肯定要為此付出代價。

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澤倫斯基表示，布查目前發現有300多人喪生，但隨著清查布查在戰火中的各項損失，傷亡人數可能會逐步上升。澤倫斯基也強調讓國際媒體前往「解放後城市」探訪的重要性，為的就是要讓世界看清楚俄羅斯究竟對烏克蘭城市犯下什麼暴行。

澤倫斯基警告，俄羅斯試圖在布查與其他城市掩蓋他們的暴行，企圖扭曲事實，但澤倫斯基強調：「他們無法欺騙整個世界。」

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