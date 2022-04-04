德國境內出現 支持俄羅斯立場「貪食蛇」車隊

德國境內出現一支支持俄羅斯的車隊。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

2022/04/04 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的暴行，如布查大屠殺等，讓國際同聲譴責，但德國境內竟出現一支支持俄國立場的貪食蛇車隊遊行，讓網友看了既傻眼又氣憤。

推特帳號@ua_industrial今日PO出一段影片，可以看到影片中是支規模龐大的車隊，每一輛車上都掛著俄羅斯國旗還有車子掛起德國國旗，該帳號在貼文中痛批「德國當局你們在哪啊，一支支持殺害數百名無辜群眾的兇手與虐待狂車隊駛過柏林，你的歷史記憶會被俄羅斯的石油與天然後完全取代嗎？」

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網友們看到貼文後紛紛留言「這好令人困惑...」、「既然他們這麼喜歡俄羅斯，就把他們送回去吧」、「令人悲傷的德國」、「一個北約國家能支持殺害老人與小孩的兇手嗎？」

Deutsche Behörden, was ist mit Ihnen? Heute fährt ein Konvoi durch Berlin, um die Mörder und Sadisten zu unterstützen, die Hunderte unschuldiger Menschen ermordet haben. Wird der Inhalt Ihres historischen Gedächtnisses vollständig durch Kubikmeter russisches Gas und Öl ersetzt? pic.twitter.com/3NZRWfSZiR — Промисловий Портал （@ua_industrial） April 3, 2022

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