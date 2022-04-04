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    德國境內出現 支持俄羅斯立場「貪食蛇」車隊

    德國境內出現一支支持俄羅斯的車隊。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    德國境內出現一支支持俄羅斯的車隊。（圖擷取自@ua_industrial 推特）

    2022/04/04 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的暴行，如布查大屠殺等，讓國際同聲譴責，但德國境內竟出現一支支持俄國立場的貪食蛇車隊遊行，讓網友看了既傻眼又氣憤。

    推特帳號@ua_industrial今日PO出一段影片，可以看到影片中是支規模龐大的車隊，每一輛車上都掛著俄羅斯國旗還有車子掛起德國國旗，該帳號在貼文中痛批「德國當局你們在哪啊，一支支持殺害數百名無辜群眾的兇手與虐待狂車隊駛過柏林，你的歷史記憶會被俄羅斯的石油與天然後完全取代嗎？」

    網友們看到貼文後紛紛留言「這好令人困惑...」、「既然他們這麼喜歡俄羅斯，就把他們送回去吧」、「令人悲傷的德國」、「一個北約國家能支持殺害老人與小孩的兇手嗎？」

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