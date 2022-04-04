衛星照拍下布查教堂旁墳地 居民嘆：全是戰爭中死亡平民

衛星空照圖拍到布查教堂區旁有一條長型溝狀墳地。（法新社）

2022/04/04 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊近期逐漸收復基輔週邊地區，不過當烏軍來到基輔西北方的小鎮布查（Bucha）時，發現小鎮屍橫遍野，除了斷垣殘壁、燒毀的俄軍車輛之外，還有許多烏克蘭平民的遺體，其中不乏雙手被綁、被俄軍處決的平民。美國太空科技公司「Maxar Technologies」在布查鎮的教堂旁邊拍到一條長達13公尺的溝狀墳地，且墳地尚未被填平，居民透露，至少有150人被埋在附近。

綜合外媒報導，「Maxar Technologies」表示，在3月10日時，曾在布查的聖安德魯教堂與「Pyervozvannoho All Saints」教堂周邊發現大型墳地的挖掘跡象。時至3月31日，「Maxar Technologies」發現教堂的西南方有一條長達約13公尺溝狀墳地，且墳地尚未被完全掩蓋，墳地中的遺體被放在黑色屍袋，也有部分遺體沒有被裝進屍袋裡，手腳「穿土而出」。

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美國《CNN》報導指出，布查鎮民表示，戰爭初期有許多遺體都先埋在教堂旁的墳地中，現在有大約150人被埋在那裡，遺體大多數都是在布查戰事進行時死去的平民，在可見的遺體下方，土壤似乎有被翻過的跡象，墳地中可能還有更多遺體。

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