俄軍士氣低迷原因曝光！ 紐時：普廷遙控戰局致指揮系統崩潰

美國官員表示，俄羅斯軍隊沒有前線的最高指揮官，而是由俄國總統普廷（Vladimir Putin）等中央政府官員在千里之外對戰場發號施令。（美聯社資料照）

2022/04/02 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過1個月，莫斯科坦承尚未實現軍事目標，進展不如預期。美國官員表示，俄羅斯軍隊沒有前線的最高指揮官，而是由中央政府在千里之外對戰場發號施令，導致俄軍指揮系統崩潰，官兵士氣低迷、死傷慘重。

《紐約時報》報導，一位美國高級官員說，北約官員和情報界花費數週研究俄軍在烏克蘭戰爭的最高指揮官是何許人也，但一直沒有得到答案，讓西方官員做出結論，指揮戰爭的是位在莫斯科的政府高層，包括俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），甚至是俄國總統普廷（Vladimir Putin）。

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研究烏克蘭戰爭已5週的美國官員稱，俄羅斯在莫斯科對烏克蘭發動軍事行動，沒有統一的戰爭指揮官在前線發號施令，這可以說明為什麼俄軍在戰事行動上不順利。

報導提到，俄羅斯缺乏統一的戰爭指揮官，這意味著俄國的空中、地面和海上部隊不同步。美國高級官員和獨立分析人士說，俄軍戰場行動一直受到後勤不善、士氣低落，以及7000至15000名軍人陣亡的困擾。還導致至少7名俄羅斯領軍陣亡，因為高級軍官被推到前線，以解決初級軍官或士兵的戰術問題。

美國軍方官員表示，很難從500英里外開展軍事行動，單是距離就可能導致正在作戰的部隊與莫斯科的戰爭計畫之間出現脫節，俄羅斯沒有簡化作戰流程，反而製造了一台無法適應烏克蘭靈活作戰的軍事機器。

另一位美國高級官員說，俄羅斯士兵被下令沒有上級明確指示前，禁止採取任何行動，這讓俄兵在戰場上士氣低迷。這種從莫斯科將指令下達給戰場上的將領，然後將領們再將傳達命令給部隊，無論當地戰況如何，部隊都被告知要遵循這些指令進行作戰。

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