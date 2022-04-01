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    俄軍多已撤離車諾比 烏克蘭官員：挖壕溝導致輻射感染

    烏克蘭國家核電公司（Energoatom）3月31日表示，俄軍已撤離車諾比核電廠。（路透資料照）

    烏克蘭國家核電公司（Energoatom）3月31日表示，俄軍已撤離車諾比核電廠。（路透資料照）

    2022/04/01 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，佔領曾經發生核洩漏事故的車諾比核電廠（Chernobyl），烏克蘭國家核電公司（Energoatom）3月31日表示，俄軍已撤離車諾比核電廠。烏克蘭官員透露，俄軍在高放射性「紅森林」挖壕溝時受到輻射感染，趕緊送往白俄羅斯救治。

    車諾比核電廠在1986年發生爆炸意外時，方圓數十平方公里區域內的松樹在吸收輻射後變成紅色，這塊松樹林也因此被稱做「紅樹林」（Red Forest），被認為已被輻射汙染，是車諾比核電廠周邊受輻射污染最嚴重的地區，除了閒雜人等禁止入內，就連核電廠工作人員也不能前往紅樹林。

    《路透》報導，烏克蘭國家核電公司聲明指出，佔領車諾比核電廠的大部分俄軍開始撤離到白俄羅斯邊界附近，少部分仍留在車諾比，另外俄軍也已撤離車諾比工人居住的鄰近城鎮斯拉夫蒂奇（Slavutych）。聲明說，由於對輻射的疑慮，俄軍內部醞釀騷動，疑似就是撤離的原因。

    烏克蘭國家禁區管理局公共委員會成員葉梅利亞年科（Yaroslav Yemelyanenko）在臉書表示，俄軍緊急撤離的原因是在車諾比紅森林挖壕溝，導致士兵罹患急性放射線症候群（ARS），分7輛公共汽車載往白俄羅斯治療。

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