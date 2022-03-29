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    美FDA批准第4劑BNT、莫德納疫苗 50歲以上可打

    美國監管機構29日批准50歲以上接種輝瑞/BNT或莫德納的武漢肺炎疫苗作為第4劑。（美聯社）

    美國監管機構29日批准50歲以上接種輝瑞/BNT或莫德納的武漢肺炎疫苗作為第4劑。（美聯社）

    2022/03/29 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國監管機構29日批准50歲以上接種輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗作為第4劑，為脆弱群體提供額外保護，以防疫情反彈。

    綜合外媒報導，鑑於數據顯示免疫力下降以及Omicron變種病毒帶來的風險，美國食品藥物管理局（FDA）週三決定，為50歲以上民眾提供輝瑞或莫德納疫苗作為第2劑追加劑（即第4劑），施打時間與第3劑至少相隔4個月。

    在此之前，FDA只讓12歲以上免疫功能低下的群體施打4劑疫苗。FDA表示，未來這個特別脆弱的群體還可以接種額外的加強劑，即施打5劑疫苗，但12歲以上僅可接種輝瑞疫苗，18歲以上可打莫德納疫苗。

    輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，「雖然這項緊急使用授權（EUA）將有助於滿足某些人目前的需求，但我們正在努力開發一種更新的疫苗，不僅可以預防當前的COVID-19病毒株，還可以提供更持久的免疫力」。

    輝瑞先前向FDA提出申請，要求授權為65歲以上民眾接種第4劑疫苗，莫德納則要求放行所有成年人接種第4劑，「提供靈活性」，以決定誰真正需要再打一劑。

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