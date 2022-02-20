美FDA考慮授權莫德納、BNT為第4劑加強針 預計秋天開打

據外媒《華爾街日報》報導，據知情人士指出，美國食品藥物管理局正考慮批准於今年秋天開始接種第4劑疫苗，目前正在審視莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。示意圖。（路透）

2022/02/20 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒擴散全球，其中以色列於上月底啟動進行第4劑加強針接種計畫，據外媒《華爾街日報》報導，據知情人士指出，美國食品藥物管理局（FDA）正考慮批准於今年秋天開始接種第4劑疫苗，目前正在審視莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）獨家報導，內文引述知情人士透露，美國FDA已開始審核莫德納與輝瑞作為第4劑加強針，目前此研究計畫處於早期階段，藉由檢視數據觀察，當第3劑加強針防護力衰退後，如果施打完第4劑，是否可以增強免疫力，並達到降低重症或其他症狀的風險。

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知情人士表示，除了考量疫苗效力，第4劑加強針的接種年齡須擴及所有成年人或特定年齡族群，還是應針對Omicron變種病毒株調整配方等，以上皆是FDA的考量因素。

報導指出，如第4劑加強針的審查通過，預計將於今年秋季授權接種，因多數美國人習慣在秋天施打流感疫苗，此時間點推出第4劑會更容易被接受；知情人士補充，「目前尚未做出任何最終決定，假使出現高風險性的新變種病毒，就必須提早開始進行第4劑接種計畫」。

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