我國4艘紀德級軍艦配備 SM-2防空飛彈威力強大

標準二型中程飛彈SM-2 MR。（美聯社）

2022/03/29 13:47

軍情動態》美菲大規模聯演 發射SM-2防空飛彈威嚇中國

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日頻繁騷擾南海，使得南海局勢漸漸緊張，美軍第七艦隊在菲律賓海域實彈演訓，發射SM-2 MR防空飛彈，意在威嚇中國。

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SM-2 MR為標準飛彈家族（Standard family）的飛彈成員之一，是美國研發的艦載中程面對空飛彈（SAM），普遍被配備於巡防艦以上的主戰艦艇，是美國海軍最主要的中長程防空飛彈，美軍此次發射SM-2飛彈的軍艦為神盾級軍艦的杜威號（USS Dewey ,DDG-105），我國海軍也擁有SM-2標準飛彈，並且配備在4艘紀德級軍艦上。

SM-2 MR使用慣性導引，可在中途更改行向，會自動選擇最有效的飛行路徑，而且可接受地面指令來更正路徑，增加了可在同一時間攻擊目標的數量。

SM-2 MR中段飛行採用MK 2自動駕駛儀與慣性導航、艦載MK 99火控系統指令修正。末端導引需要AN/SPG-62照明雷達進行照明，單脈衝導引頭。MK 104雙推力固體發動機使射程比SM-1 MR提高了60%，達到了傳統遠程飛彈的要求90海里。

SM-2 MR性能諸元：

重量：707公斤

長度：15英尺6英寸（4.72公尺）

直徑：13.5英寸（340公釐）

彈頭：高爆破片彈頭

引爆機制：雷達與接觸引信

發動機：雙推力固體燃料火箭發動機

翼展：3英尺6英寸（1.07公尺）

作戰範圍 40－90海里（74－167公里）

射高：>24,400公尺（80,100英尺）

速度：3.5馬赫

制導系統：

標準一型飛彈：半主動雷達導引

標準二型飛彈第三A批次：慣性導引，末段半主動雷達導引

標準二型飛彈第三B批次：慣性導引，末段紅外線加半主動雷達導引

發射平台：軍艦

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