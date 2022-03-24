中國運8墜南海 機上12人罹難

中國多用途運輸機「運八」時常侵擾我國防空識別區。（歐新社檔案照）

2022/03/24 05:30

月初失事 中方封鎖消息

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國「運八」反潛機月初在南海失事後，中方對相關消息諱莫如深，根據近日「微博」上流傳出的消息，這起事故造成十二人喪生，並有遺體送返家鄉安葬的影片流出。

這起事故的曝光是長期關注南海軍事動態的越南軍事記者鄧當（Duan Dang，譯音）六日在推特提及，一架中國「運八」一日下午於中國海南省最南端的三亞市西南海域墜海失聯，中國隨即以演習名義掩護搜救行動。

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尋獲部分軍官遺體已運返

在中國官方並未公布任何戰機事故消息的情況下，「河南共青團」廿一日透過「微博」發布多具軍人遺體在警車開道下運返老家的影像，引發網友瘋傳。

專門談論軍事議題的中國「張超微博」廿二日也列出「三月一日解放軍飛行員壯烈犧牲」十二人名單，除了暫未有詳細資料的其中兩人，另十人皆標註「在執行任務時壯烈犧牲」，包括空軍特級飛行員一名、海軍特級飛行員兩名。

鄧當六日推文指出，獨家消息顯示，中國海南海事局四日傍晚突然宣布四至十五日在越南專屬經濟區內展開演習，其實和一起軍機事故有關；他同日推文加碼爆料，中國一架「運八」一日下午在三亞失聯，中方搜索與救援行動隨即啟動，但一、二日拿演習行動當煙霧彈。他九日再指出，中國仍在「積極搜索」該架失蹤軍機。

「運八」為中國人民解放軍擾台常用機型。我國國家安全局局長陳明通十日曾在立法院外交及國防委員會呼應鄧當說法，證實解放軍一架「運八」三月上旬在南海墜海；但他當時以避免洩漏情報來源為由，拒絕說明相關細節。

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