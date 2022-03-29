軍情動態》美菲大規模聯演 發射SM-2防空飛彈威嚇中國

美菲「肩並肩」大規模軍演，意在威嚇中國。（路透）

2022/03/29 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日頻頻騷擾南海，使南海局勢日趨緊張，3月28日至4月8日，美國與菲律賓舉行代號為「肩並肩」的大規模年度聯合軍事演練，雙方共有近9千名士兵參與。

綜合外媒報導，該演習的重點為海上安全、實彈訓練、兩棲、城市、航空作戰、反恐、人道援助與救災，主角則是遠征支援基地艦米格爾基斯號（USS Miguel Keith, ESB-5），而剛結束在南海的標準飛彈（包括SM-2與SM-3）射擊演習的杜威號（USS Dewey ,DDG-105）、米利斯號（USS Milius,DDG-69）、巴里號（USS Barry,DDG-52）和希金斯號（USS Higgins,DDG-76）也參與此次聯演。

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中國近日頻頻以軍機或船隻騷擾南海，讓局勢緊張程度升高，日前美國第七艦隊在菲律賓海域舉行的實彈演訓，發射SM-2、SM-3防空飛彈，威嚇中國不要輕舉妄動的意味濃厚。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）表示，這次的軍演反映了兩國的牢固關係，菲軍也可測試近期取得的新裝備。

美軍陸戰隊第三司令巴傑倫（Jay Bargeron）表示，透過雙方的共同訓練可以加深兩國的技術與戰技交流，並做好彼此在《美菲共同防禦條約》（MDT）的承諾。

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