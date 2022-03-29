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    中國男跟老婆吵架 憤而把北京機場當家待14年

    中國一名男子因為跟妻子吵架，在機場流連14年。（圖翻攝自網路）

    中國一名男子因為跟妻子吵架，在機場流連14年。（圖翻攝自網路）

    2022/03/29 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕在電影《航站情緣》中，主角因為家鄉發生政變，護照失效導致滯留機場，在中國也有一名男子住在機場，不過他的原因很單純，就是跟妻子吵架。

    中媒近幾年來陸續對這名男子進行報導，他叫做魏建國，平常棲居於北京首都國際機場T2航站的休息區座椅處，魏建國現年54歲，在機場裡基本上過著像是遊民般的生活，身邊散落食物和棉被，盥洗則依靠機場的廁所。

    雖然他看起來像是無家可歸的遊民，但魏建國其實有自己的家，而且就住在機場附近，回溯他第一次在機場過夜，已經是14年前，當時他失業後天天以酒澆愁，因此跟妻子大吵一架，憤而前往機場留宿，自此之後斷斷續續在機場待了14年。

    魏建國跟妻子結婚後生有一子，他因為自家房子太小，於是搬到妻子家居住，但魏總覺得自己被看不起，加上他性格內向，不討妻子家人喜歡，他還有抽菸喝酒的習慣，酒後髒話連篇，跟妻子之間再無溝通可能。

    現在的他每個月有1千元人民幣（約新台幣4520元）失業補助，平時會搭公車出去買東西吃，假如錢花完了，他就在機場餐廳找尋食物，魏建國回憶過往，也曾跟妻子攜手度過苦日子，但現在孩子長大，生活卻分崩離析，他也對自己嗜酒感到後悔。

    目前關於魏建國的行蹤尚未有最新消息，但他過往10多年的機場人生，已經成為北京首都國際機場一則奇特的故事。

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