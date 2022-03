怪！俄軍直升機撤離赫爾松 專家：烏南攻勢明顯受挫

2022/03/24 23:58

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏軍近日在南部城市赫爾松(Kherson)反攻,試圖奪回遭俄軍佔領的據點。根據美國衛星影像服務提供商「Planet Labs」拍攝的照片顯示,俄軍幾乎把直升機等設備全部移走,對此,有軍事專家分析指稱,這顯示俄羅斯在烏南攻勢上明顯受挫。

綜合外媒報導,俄羅斯日前宣布,已全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市赫爾松,也將武裝直升機部署於赫爾松機場,不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶,部分直升機直接被摧毀,也因此俄軍開始做出「清場動作」。

根據「Planet Labs」拍攝的照片顯示,俄軍已經從機場撤出大部分直升機等軍事設備,對此,智庫「美國企業研究所」學者卡根 (Frederick W. Kagan) 指出,烏克蘭的襲擊表明赫爾松位置很脆弱,俄軍可能認為把要價不菲的飛行設備停放在那,並非明智之舉。

卡根並直言,俄羅斯軍隊似乎已放棄佔領位於黑海門戶的戰略城市尼古拉耶夫(Mykolaiv),和烏南其他重要地區如敖德薩(Odessa)等主要經濟和文化中心,「赫爾松機場對這些 (佔領) 行動最有用」。

華府智庫「戰爭研究所」俄羅斯事務分析家克拉克(Mason Clark)則指出,由於俄羅斯的入侵行動遭遇重大損失,因此俄軍正在撤回一般需要駕駛的軍機;他也提及,「俄羅斯的空中行動也可能受到機組人員、維修人員傷亡以及疲憊的影響」。

日前推特上流傳並經《泰晤士報》證實的一段影片顯示,赫爾松機場東南的一處小鎮,出現俄國軍車把俄軍直升機拖走的畫面。

