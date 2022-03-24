怪！俄軍直升機撤離赫爾松 專家：烏南攻勢明顯受挫

赫爾松機場的停機坪上，日前停了多架被摧毀的俄羅斯直升機。（美聯社）

2022/03/24 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏軍近日在南部城市赫爾松（Kherson）反攻，試圖奪回遭俄軍佔領的據點。根據美國衛星影像服務提供商「Planet Labs」拍攝的照片顯示，俄軍幾乎把直升機等設備全部移走，對此，有軍事專家分析指稱，這顯示俄羅斯在烏南攻勢上明顯受挫。

綜合外媒報導，俄羅斯日前宣布，已全面控制烏克蘭南部黑海沿岸城市赫爾松，也將武裝直升機部署於赫爾松機場，不過隨即成為烏克蘭空軍空襲標靶，部分直升機直接被摧毀，也因此俄軍開始做出「清場動作」。

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根據「Planet Labs」拍攝的照片顯示，俄軍已經從機場撤出大部分直升機等軍事設備，對此，智庫「美國企業研究所」學者卡根 （Frederick W. Kagan） 指出，烏克蘭的襲擊表明赫爾松位置很脆弱，俄軍可能認為把要價不菲的飛行設備停放在那，並非明智之舉。

卡根並直言，俄羅斯軍隊似乎已放棄佔領位於黑海門戶的戰略城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），和烏南其他重要地區如敖德薩（Odessa）等主要經濟和文化中心，「赫爾松機場對這些 （佔領） 行動最有用」。

華府智庫「戰爭研究所」俄羅斯事務分析家克拉克（Mason Clark）則指出，由於俄羅斯的入侵行動遭遇重大損失，因此俄軍正在撤回一般需要駕駛的軍機；他也提及，「俄羅斯的空中行動也可能受到機組人員、維修人員傷亡以及疲憊的影響」。

日前推特上流傳並經《泰晤士報》證實的一段影片顯示，赫爾松機場東南的一處小鎮，出現俄國軍車把俄軍直升機拖走的畫面。

Satellite imagery shows that #Russia pulled back most of its helicopters from a key airport in #Kherson. One week ago #Ukraine had attacked the site. ????️???? @planet https://t.co/x7noqzEf08 pic.twitter.com/j3xGcp8TYj — Christoph Koettl （@ckoettl） March 22, 2022

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