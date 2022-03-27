發現212個淡水新物種！ 「金剛狼」腮暗藏魔爪最特別

「金剛狼異形魚」（Wolverine Pleco）的鰓蓋藏有橫向彎曲尖刺，命名靈感來自漫威漫畫旗下超級英雄「金鋼狼」。（圖取自PLoS One官網）

2022/03/27 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕從腮會伸出「魔爪」的怪魚，到印度盲童學校井底發現的「盲鰻」，科學家在2021年發現了多達212個淡水魚新物種，平均每週發現4種！

《衛報》報導，英國淡水魚保育組織「淺灘」（Shoal）日前發布《2021年新物種》報告，內容提及科學家去年在全球發現212種新淡水魚物種，揭示地球的湖泊、河流及濕地之中仍有更多未知物種有待發現。

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在上述過去不為人知新淡水魚物種當中，最特別是巴西發現的一種棘身鈎鯰屬、名為「金剛狼異形魚」（Wolverine Pleco）的淡水魚（學名：Hopliancistrus wolverine）。牠的鰓蓋藏有橫向彎曲尖刺，能夠在必要時刺向附近物體，命名靈感來自漫威漫畫旗下超級英雄「金鋼狼」（The Wolverine）。

其他新發現的新品種還包括鮮紅色的孟買盲鰻（Rakthamichthys mumba ），牠沒有鰭、鱗或眼睛，被發現棲息在印度孟賣一所盲童學校的井底。

在緬甸南部發現新品種鯉科魚屬射線鰭魚「Danionella cerebrum」，呈半透明，只比指甲長一點，被認為是世界上最小的脊椎動物之一。特別的是，這種魚沒有頭蓋骨，牠的腦腔只被一層薄薄的皮膚覆蓋，這使得使得科學家們可以在不傷害魚類的情況下研究與功能相關的大腦活動。這種魚學名中的「cerebrum」，在拉丁文中意為「大腦」。

此外，在日本沖繩發現了色彩繽紛的「樹精」（Kijimuna） 和「大頭怪」 （Bunagaya）2種蝦虎魚（學名：Lentipes kijimuna和Lentipes bunagaya），以沖繩民間傳說中的森林精靈命名。

對於科學家能夠在一年之內發現超過200種新淡水魚物種，「淺灘」計畫負責人帕特里西奧（Harmony Patricio）形容過程極為有趣，理由是人類通常發現過往未知植物或昆蟲，能夠發現數量如此之多的脊椎動物卻是非常難得。

孟買盲鰻沒有鰭、鱗或眼睛，被發現棲息在印度一所盲童學校的井底。（圖取自Shoal官網）

一隻雄性「樹精」蝦虎魚（Lentipes kijimuna），這種新品種淡水魚以沖繩森林精靈命名。（圖取自Shoal官網）

在緬甸南部發現新品種淡水魚「Danionella cerebrum」，呈半透明，，被認為是世界上最小的脊椎動物之一。（圖取自Shoal官網）

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