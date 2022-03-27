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    武漢肺炎》香港今增8037確診 試辦「圍封大樓」打疫苗

    香港今（27）日新增8037例武漢肺炎確診，151死。（美聯社）

    香港今（27）日新增8037例武漢肺炎確診，151死。（美聯社）

    2022/03/27 18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，今（27）日當地新增8037例確診。香港當局表示，本週將為「圍封強檢」大樓的70歲以上長者施打疫苗。

    綜合港媒報導，香港今日新增8037例確診個案，包含3555例經PCR檢測確診、4482例快篩確診，連續2日跌至四位數，確診數也比昨（26）日的8841例少了800人；香港今日死亡人數則為151人，第五波疫情截至今日共有7039人死亡，死亡率為0.63%。

    香港醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨表示，香港過去24小時有130位病人死亡，年齡介於57至108歲，當中有72人來自院舍、78人沒有接種疫苗，而延後通報的死亡個案共有21例，死者年齡介於37至105歲。

    香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，連續兩日確診數目跌破萬例是好現象，但每日新增逾8000例仍然高，目前看來還是無法放寬防疫措施。

    香港公務員事務局局長聶德權則表示，本週起將會試行替圍封強檢大樓70歲以上長者或行動不便的人士接種疫苗，圍封時先行登記，檢測陰性後隔日安排接種。

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