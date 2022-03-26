曝香港醫療崩潰慘況！藍絲作家父染疫亡 怒轟林鄭：請別再笑

香港親中建制派作家屈穎妍到急診室見染疫身亡父親最後一面，親眼目睹醫療系統崩潰慘況，不禁怒斥，死了那麼多人，港首林鄭月娥（見圖）竟還能燦笑著說明抗疫成果。（美聯社）

2022/03/26 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，死亡病例累計近7千例。對此，香港親中建制派作家屈穎妍今天公開怒揭，她去急診室見染疫身亡的父親最後一面時，親眼目睹醫療系統崩潰的慘況，讓她不禁怒斥，死了那麼多人，港首林鄭月娥還能燦笑著說明抗疫成果，也斥責她「請別再笑」。

綜合港媒報導，屈穎妍今（26）日透過臉書粉專「屈穎妍話你知」發文指出，她的父親染上武漢肺炎，上星期離世，她也去急診室見父親最後一面，急診室充斥著回天乏術的病患遺體，「急救房內，沒一條生命是活的」，外面走廊上站滿了悲痛哭泣的家屬。

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屈穎妍繼續說，急診室醫師們忙得暈頭轉向，醫院內雖規畫出「感染區」與「未感染區」，卻無法有效控管、防堵交互感染。此外，一個精神恍惚的老伯在遊蕩，尿布鬆脫落地，一塊沾黏著糞便的尿布就擱置在原處，但全部的醫護人員皆無暇處理。

屈穎妍再指出，在急診室等待期間，救護車送來一名下體流著血的女子，神情痛苦躺在地上，卻被值班醫護人員攔住拒收，因為醫院人力已超載，請她轉往別處醫院。此外，還有洗腎患者因為醫院爆滿，因此不得不停止洗腎，已經幾個星期沒洗腎了。

對此，屈穎妍悲嘆，這些人若是三長兩短，一定不會會算進因疫情死亡的人數中，但問題是，這段時間內有多少不是得了疫情但被疫情拖累延醫的病人離世？

屈穎妍痛斥，香港至今因疫情死了近7千人，林鄭月娥卻燦笑說，「現在取得了階段性成果……我很有底氣及很有能力去抗疫」，這種話、這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？能不憤慨？

「死了這麼多人，有官員為他們穿過一天黑衣、繫過一條黑圍巾嗎？」屈穎妍怒轟，「也許，在官員眼中，他們只是老人家、只是長期病患者、只是數字，但他們其實也是別人的父母、人家的至愛。如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑。」

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