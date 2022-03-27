「鐵桿藍絲」因父染疫亡痛罵林鄭 王丹：力挺專制恐使家人受害

香港親中建制派作家屈穎妍因父親染疫死亡，痛罵林鄭防疫。王丹表示，若堅定支持專政，最後可能會導致家人受害。（美聯社）

2022/03/27 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，香港親中建制派作家屈穎妍發文透露，父親染疫身亡時她目睹香港醫療崩潰現狀，對比特首林鄭月娥笑著說防疫有成，讓她斥責林鄭「請別再笑」。民運人士王丹對屈穎妍的父親逝世哀悼，但王丹也提到屈穎妍過去堅定支持林鄭與中共，也該為今日香港悲劇負責，「你們今天力挺專制，最後受害的，可能是你的家人」。

王丹在臉書發文表示，對屈穎妍的父親被林鄭的無能與冷血害死，深感遺憾、為死者哀悼。但王丹提到，屈穎妍長期以來是「鐵桿藍絲」，堅定支持中共及林鄭肆意攻擊香港民主派和勇武派青年。

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王丹反問：「如果今天香港的民主運動沒有被鎮壓，林鄭的無能施政會如此肆無忌憚嗎？當初林鄭月娥面對抗議民眾被惡警毆打的新聞時，也是笑笑的，怎麼不見你怒轟呢？像屈穎妍這樣的中共支持者，難道不應當也為今天香港的悲劇負有責任嗎？」

王丹認為，如果從上述角度來看，屈穎妍的家人被專制政權害死，她終於開始批評林鄭月娥，也希望她的轉變可以點醒香港的中共支持者，「如果你今天力挺專制，最後受害的可能是你的家人」。

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