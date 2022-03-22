香港新增1.4萬確診245病歿 專家警告：疫情仍處高位

香港新增逾1.4萬例確診與245例死亡，專家強調疫情仍處高位，呼籲民眾切勿鬆懈。（法新社）

2022/03/22 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍然嚴峻，今天（22日）再新增逾1.4萬例確診與245例死亡。香港政府專家表示，雖然近日新增確診數較高峰期下降，但每天逾萬例確診仍屬高位，呼籲民眾不要誤認疫情已經好轉。

綜合港媒報導，香港今天通報新增1萬4152例確診，其中4296例經PCR檢測確診，9856例經快篩確診。另外新增245例死亡，其中190例是過去1日內在公立醫院病逝，47例是延後通報的死亡個案，8例是送醫前已證實死亡的個案。

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對於近來香港新增確診數下降，死亡數卻上升的現象，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮解釋，患者從感染住院、病情惡化到死亡之間約有1至2週時間差，近日死亡個案多是2週前疫情高峰期時被感染，治療一段時間後最終不幸離世。

歐家榮也強調，目前疫情發展停滯，雖然新增確診數較高峰期下降，但每天逾萬例確診與其他國家相比仍屬高位，民眾不應認為疫情好轉或對確診數據麻木而出現放鬆跡象。

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