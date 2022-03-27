打垮中國「資訊牆」 烏克蘭公民翻譯真實戰況上傳中國網站

伊爾平一名94歲老嫗疏散時裹著厚厚毛毯，一旁的員警不忍落淚。（美聯社）

2022/03/27 16:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》27日報導，烏克蘭軍民持續在前線對抗俄羅斯侵略之際，中國網路上也掀起「宣傳戰」，不斷有烏國公民在微博、微信等中國社群平台上，用華文發表有關烏俄之戰的「真相」，包括雙方死傷狀況，以及戰況分析等，以爭取中國輿論支持。

據報導，在北京人民大學就讀國際關係的32歲西夫倫科（Roman Khivrenko）表示，中國社群平台和媒體可以取得的資訊，全都深受俄國影響，「我們想要打垮這道資訊牆，讓中國人民看看真正在發生的事。」

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烏克蘭YouTuber瑪莎（Masha）來自烏東頓內茨克州的康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka），她在和父母一同逃離基輔後，也持續上傳影片傳遞家鄉的真實資訊。

在上傳微博、抖音和西瓜等平台的影片中，她以流利的華文指出，「在我的家鄉，當空襲警報響起，人們就必須躲在地下避難所。麵包不夠吃，所有銀行的現金都被領光，但人們不能沒有錢來買食物，這個城市看起來就像死了一樣。」

瑪莎曾在基輔學習華文和中國文學，也曾在中國留學9個月。她的「戰爭生活」影片點閱率超過100萬次，現在有逾60萬追蹤者。

另外，42歲的作家、音樂家兼藝術家瑟瑪舒克（Ivan Semasiuk）也持續以華文和其他語言，在全球多個社群平台撰文解釋烏俄歷史淵源，並陳述俄國對烏的種種罪行。

中國外交部轄下中國國際問題研究院研究員Eagle Yin指出，俄國入侵大幅加強烏克蘭人的國家認同，在年輕世代間激起愛國情操，促使人們透過不同方式捍衛國家。

香港軍事評論員梁國良也認為，俄國總統普廷低估了烏克蘭人的國家認同，對於西夫倫科這樣的烏國人，對抗俄國宣傳戰就是抵抗侵略的一環。他認為，這些烏國人並不期望中國人民能為烏國做些什麼，但希望北京「不要支持俄國對烏國的全面戰爭」。

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