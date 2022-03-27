白俄反對派領袖與拜登會談：將與烏克蘭人站在一起奮戰

美國總統拜登（見圖）26日與白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭以通話會談時，對方在電話中表示，「烏俄戰爭是一場自由與鎮壓之間的鬥爭」，並強調「白俄羅斯人會勇敢地與烏克蘭人站在一起奮戰」。 。（路透）

2022/03/27 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭採取軍事入侵逾1個月，美國總統拜登（Joe Biden）近日與白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）以通話會談時，對方在電話中表示，「烏俄戰爭是場自由與鎮壓之間的鬥爭」，並強調「白俄羅斯人會勇敢地與烏克蘭人站在一起奮戰」。

綜合外媒報導，拜登26日搭乘搭乘專機空軍一號（Air Force One）時，使用通話方式與季哈諾夫斯卡婭進行會談，電話中拜登感謝季哈諾夫斯卡婭參與今日他在華沙的演講，並強調美國將會繼續支持白羅斯人民捍衛與促進人權，包括言論自由、自由公正的選舉。

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報導指出，季哈諾夫斯卡婭在通話中透露，烏俄戰爭是一場「自由與鎮壓之間的鬥爭」，感謝拜登政府領導這場「偉大的自由之戰」，並強調「白俄羅斯將會無所畏懼地與烏克蘭人站在一起，自由與人道將會獲勝」。

據烏克蘭國防部上週發布聲明，發現白俄軍隊從烏克蘭西北部「直接入侵」的跡象，進而警告白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），不得參與俄羅斯對烏克蘭的軍事入侵行動；另，澳洲25日宣布，制裁盧卡申科和他的家人，因為他們向俄軍提供戰略支持。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。（法新社）

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