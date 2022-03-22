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    拜登證實︰俄用高超音速飛彈 接下來恐出動化武攻擊

    美國總統拜登21日指出，俄軍確實在烏克蘭使用「匕首」高超音速飛彈，同時警告俄國接下來恐動用生化武器。（美聯社）

    美國總統拜登21日指出，俄軍確實在烏克蘭使用「匕首」高超音速飛彈，同時警告俄國接下來恐動用生化武器。（美聯社）

    2022/03/22 11:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登21日出席商業圓桌組織（Business Roundtable）CEO季會時指出，先前俄國官方聲稱首用「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈攻擊的說法屬實，同時示警，俄方恐透過新的「假旗行動」（false flag operation）為藉口，使用化武攻擊烏克蘭。

    《CNN》報導，拜登21日表示，俄國剛發射了高超音速飛彈，這是一種重要武器，但它的彈頭與其它飛彈一樣，除了幾乎無法攔截外，基本上沒有太大差異，而俄方使用這種飛彈是有用意的。

    拜登補充，俄國總統普廷（Vladimir Putin）現在已走投無路了，他並未預料到西方團結的程度與力量如此之大，他愈遭逼到絕境，他所採取的策略會愈發嚴厲。

    拜登表示，美方單向北約（NATO）就投入了20億美元（約571億新台幣）的軍事資金，更向烏國提供大量軍事資源，這對俄軍的坦克車、直升機及飛機造成了「嚴重破壞」。

    拜登向與會的執行長說，俄軍認為美方不具備先進設備的想法，根本不精確，重點是美軍所擁有的每項設備，都是他們及北約能夠且正在進行操作的，是有道理的。

    拜登一再示警，俄國恐進行「假旗行動」，在烏國境內使用化武攻擊，因此，每當俄國開始說「北約、烏克蘭或美國要做什麼時」，這代表俄方已經準備要去做了，不是開玩笑的。

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