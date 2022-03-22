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    一同抗俄！白俄反對派組織游擊隊 破壞俄軍設備阻止前進

    白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（路透）

    白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）。（路透）

    2022/03/22 11:02

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，立場親俄的白俄羅斯軍隊也是動作頻頻，不過白俄羅斯境內，也有不少反對派不滿俄羅斯侵烏行動，更有消息指出，白俄游擊隊協助摧毀俄羅斯軍隊設備，阻止俄軍進入烏克蘭。

    綜合外媒報導，白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）透露，當地游擊隊正在破壞俄羅斯的設備，阻止俄國火車，並發放傳單，他也貼出1張2022鐵路抵抗作戰的地圖，顯示游擊隊行動的成果。

    烏克蘭國防部昨日發佈聲明表示，他們發現白俄斯軍隊有從烏克蘭西北部「直接入侵」的跡象，烏克蘭國防部警告白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），切勿無視軍隊和人民的意願，參與俄羅斯對烏克蘭的無理入侵行動。

    白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）透露，當地游擊隊正在破壞俄羅斯的設備，阻止俄國火車，並發放傳單。（PavelLatushka 推特）

    白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的資深顧問維亞科爾卡（Franak Viačorka）透露，當地游擊隊正在破壞俄羅斯的設備，阻止俄國火車，並發放傳單。（PavelLatushka 推特）

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