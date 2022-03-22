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    俄軍小隊遭烏克蘭民兵爆打 英軍老兵：神學士戰力還比較強

    有前英國老兵表示，俄軍戰力、士氣低落，阿富汗神學士戰力還比較強。（法新社）

    有前英國老兵表示，俄軍戰力、士氣低落，阿富汗神學士戰力還比較強。（法新社）

    2022/03/22 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕〕俄羅斯入侵烏克蘭近一個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）號召有志之士加入反抗行列，據悉已有來自全球約2萬名義勇軍抵達當地準備參戰，有前英國老兵表示，俄軍戰力、士氣低落，阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）戰力還比較強。

    《商業內幕》（Business Insider）報導，34歲的英國退伍軍人、前狙擊手馬修（Shane Matthew）過去服役時，曾兩度被派往阿富汗，現在人正在烏克蘭幫助訓練民兵，他發現，俄羅斯軍隊似乎在戰術上不如烏克蘭人。

    馬修指出，他曾經親眼見到一個12人的俄軍步兵巡邏隊，在基輔城郊的伊爾平（Irpin）遭遇烏軍，結果發現俄羅斯小隊在交火時陷入恐慌，最終大多被殺，僅少數人逃跑。

    馬修認為：「塔利班還比較能幹......俄軍是不可能包圍基輔的。」在看到俄羅斯軍隊在伊爾平無能表現後，他相信自己100%處於勝利的一方；馬修沒有加入國際軍團，而是在基輔協助訓練民兵，他所訓練的50名烏克蘭民兵，之前完全沒有開槍經驗，不過他說儘管他們缺乏戰鬥經驗，但是仍顯然比俄軍士兵更能打。

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