北約、美國都示警：白俄羅斯近日可能將參戰

美國及北約組織官員今（22）日匿名透露給《CNN》，白羅斯越來越有可能加入戰鬥，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko，左）也已正準備支援俄總統普廷（Vladimir Putin，右）。（路透）

2022/03/23 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，美國及北約組織（NATO）官員今（22）日匿名向《CNN》指出，白俄羅斯越來越有可能加入戰鬥，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已準備支援俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）。

據《CNN》報導，俄羅斯侵略烏克蘭受挫，一名北約軍事官員今（22）日透露，北約和美國都認為白俄羅斯可能「很快」就會加入俄羅斯的侵略隊伍，且白羅斯早已為此做好了準備。

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該名官員匿名向《CNN》表示，白俄羅斯參戰的可能性越來越高，因為「普廷需要支援，什麼支援都好」。對此，白俄羅斯反對派人士也曾指出，白俄羅斯政府軍近日內就會準備好入侵烏克蘭。

另一名北約高層官員說，「白俄羅斯正在準備一個可以賦予進攻烏克蘭『正當性』的環境」。

一名美國官員則強調，雖然白俄羅斯上個月通過法律，同意讓俄羅斯駐軍和部署核武器，但目前並沒有任何證據顯示俄軍正在準備或部署核武，且白俄羅斯軍隊至今也尚未進入烏克蘭戰場。

但北約軍事官員直言，白俄羅斯是否會參戰最終仍須由俄羅斯官方決定，他說：「這跟（白俄總統）盧卡申科（Alexander Lukashenko）要什麼無關，這攸關普廷是否想要此區域內又多一個不穩定的國家和政權？」他強調，「介入侵烏戰爭，必定將破壞白俄羅斯的穩定」。

該軍事官員並沒有詳細解釋白俄羅斯將如何參戰，但他說，俄羅斯將試圖從烏克蘭西界，斬斷北約軍援。

根據北約情報及雷達監控顯示，俄羅斯自開始侵略烏克蘭以來，長期利用白俄羅斯當作空軍行動的「跳板」。

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