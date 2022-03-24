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    俄高薪聘白俄軍人！ 烏外長狠酸：他們不想也沒準備要打仗

    烏克蘭外交部長庫列巴近日受訪時指出，白俄除了沒準備好打仗外，也不想加入戰線。（路透）

    烏克蘭外交部長庫列巴近日受訪時指出，白俄除了沒準備好打仗外，也不想加入戰線。（路透）

    2022/03/24 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯向烏克蘭執行軍事行動已邁入第29日，美國及北約（NATO）曾向外媒示警，白俄羅斯（Belarus）加入戰事的可能性正在升高。對此，烏國外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）受訪時指出，白俄除了沒準備好打仗外，也不想加入戰線。

    《烏克蘭國家通訊社》報導，庫列巴近日接受當地電視台訪問時指出，烏克蘭已與白俄官方進行了簡單且明瞭的溝通，若是白俄的武裝部隊進入烏國領土，發起攻擊行動，他們將如同俄軍一樣，無情地遭到摧毀。

    庫列巴語帶嘲諷地說：「我認為白俄羅斯人最不應感興趣的是，他們的孩子、兄弟及丈夫恐將因為俄國總統普廷（Vladimir Putin）及白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）荒謬的想法，而在這裡（指烏克蘭）喪命。」

    庫列巴透露，據他掌握的消息顯示，白俄軍隊不但沒有準備好，也不想在烏國打仗。

    烏克蘭國防部情報總局（Ministry of Defense's Main Intelligence Directorate）指出，俄國特種部隊正在說服白俄軍隊加入「侵烏戰爭」，並提供每人每月1000至1500美元（約新台幣2.8萬至4.3萬元）的薪水。

    另一項消息源則指，若是白俄士兵遭送至烏克蘭打仗，他們計劃直接投降。

    俄羅斯總統普廷。（法新社）

    俄羅斯總統普廷。（法新社）

    白俄總統盧卡申科。（法新社）

    白俄總統盧卡申科。（法新社）

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