付出慘烈代價！俄侵烏損失一覽 快超越阿富汗十年戰爭

烏克蘭國防部發佈1張損失數據比較圖，俄軍入侵烏克蘭的各方面的損失，已經快超過蘇聯入侵阿富汗十年戰爭。（圖擷取自@ArmedForcesUkr 推特）

2022/03/23 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭全國上下一心，奮勇抵抗入侵者，讓俄軍承受巨大損失，烏克蘭國防部製作1張俄羅斯侵略阿富汗與烏克蘭損失的比較圖，嘲諷俄羅斯在烏克蘭戰爭的損失已快超越阿富汗10年戰爭的損失。

烏克蘭國防部今日清晨在推特發佈1張圖片，可以看到圖片兩邊是蘇聯入侵阿富汗，與俄羅斯入侵烏克蘭的損失數據圖。

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分別為陣亡士兵15051人比15300人、將領5人比6人、坦克385輛比509輛、APV裝甲車1314輛比1556輛以及戰機118架比99架。

德國之聲稍早報導，一位不願具名的美國高階國防官員指出，俄軍在烏克蘭的戰力，與入侵前相比降至90%以下，代表俄軍傷亡人數與死傷慘重。

❗️❗❗ Цікавий факт: втрати армії рф в Україні за 26 днів широкомасштабної війни за більшістю показників уже перевершують втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані.@armyinformcomua pic.twitter.com/GJ3jogAx3o — ????????Armed Forces （@ArmedForcesUkr） March 22, 2022

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