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    阿諾9分鐘喊話感動千萬人 俄官媒崩潰批「美帝政治宣傳」

    俄官媒名嘴吉金（Vadim Gigin，右）22日批評好萊塢天王影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，左）「給俄羅斯人」的喊話影片是美國的「政治宣傳」，更將阿諾斥為「美國帝國主義和殖民主義的門面」。（法新社、俄官媒臉書，本報合成）

    俄官媒名嘴吉金（Vadim Gigin，右）22日批評好萊塢天王影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger，左）「給俄羅斯人」的喊話影片是美國的「政治宣傳」，更將阿諾斥為「美國帝國主義和殖民主義的門面」。（法新社、俄官媒臉書，本報合成）

    2022/03/22 20:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，好萊塢天王影星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）17日發表一則「給俄羅斯人」的喊話影片後，遭俄國官媒、網友群起圍剿，俄官媒名嘴吉金（Vadim Gigin）22日更在電視節目上，批評阿諾是「美國帝國主義和殖民主義的門面」，並說阿諾的影片全是美國的「政治宣傳」。

    綜合外媒報導，好萊塢天王巨星、美國前加州州長阿諾史瓦辛格17日在個人社群媒體平台發布影片，內容向「俄羅斯人」喊話，希望俄國民眾能夠瞭解關於烏克蘭戰爭的「真相」，9分多鐘的影片中除流露出個人對俄羅斯人民的感情、往事和崇拜外，也用父親二戰時加入納粹隊伍的慘痛懊悔經驗，來警告協助普廷侵略烏克蘭的俄軍軍人，迄今（22）該影片已累計有超過3500萬人次觀看。

    《獨立報》報導，阿諾的真情喊話似乎不受普廷政府及其支持者的歡迎，部分俄羅斯民眾在網路上向阿諾「宣戰」，大肆留言撻伐阿諾的言論，並為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭辯護。

    《CNN》報導，俄國官媒名嘴吉金（Vadim Gigin）也在電視節目中，嗆聲阿諾是「美國帝國主義、殖民主義的門面」，將其言論批評為美國的「政治宣傳」。

    吉金崩潰怒斥：「他這個住在加州的人，竟然要向我們說誰住在這裡（指俄羅斯），誰有家人朋友在烏克蘭，這些所謂的『真相』？」

    據悉，吉金為白羅斯籍歷史政治學家，同時也是白俄官媒ONT的電視主持人，但其親俄及堅定的俄羅斯民族主義立場，也令外界批評他是俄羅斯官方的「政治宣傳家」。吉金曾在2011年至2016年被歐盟列入制裁名單。

    相關影片原文請見：

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