阿諾9分鐘喊話感動千萬人 俄官媒崩潰批「美帝政治宣傳」

2022/03/22 20:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤,好萊塢天王影星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)17日發表一則「給俄羅斯人」的喊話影片後,遭俄國官媒、網友群起圍剿,俄官媒名嘴吉金(Vadim Gigin)22日更在電視節目上,批評阿諾是「美國帝國主義和殖民主義的門面」,並說阿諾的影片全是美國的「政治宣傳」。

綜合外媒報導,好萊塢天王巨星、美國前加州州長阿諾史瓦辛格17日在個人社群媒體平台發布影片,內容向「俄羅斯人」喊話,希望俄國民眾能夠瞭解關於烏克蘭戰爭的「真相」,9分多鐘的影片中除流露出個人對俄羅斯人民的感情、往事和崇拜外,也用父親二戰時加入納粹隊伍的慘痛懊悔經驗,來警告協助普廷侵略烏克蘭的俄軍軍人,迄今(22)該影片已累計有超過3500萬人次觀看。

《獨立報》報導,阿諾的真情喊話似乎不受普廷政府及其支持者的歡迎,部分俄羅斯民眾在網路上向阿諾「宣戰」,大肆留言撻伐阿諾的言論,並為俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭辯護。

《CNN》報導,俄國官媒名嘴吉金(Vadim Gigin)也在電視節目中,嗆聲阿諾是「美國帝國主義、殖民主義的門面」,將其言論批評為美國的「政治宣傳」。

吉金崩潰怒斥:「他這個住在加州的人,竟然要向我們說誰住在這裡(指俄羅斯),誰有家人朋友在烏克蘭,這些所謂的『真相』?」

據悉,吉金為白羅斯籍歷史政治學家,同時也是白俄官媒ONT的電視主持人,但其親俄及堅定的俄羅斯民族主義立場,也令外界批評他是俄羅斯官方的「政治宣傳家」。吉金曾在2011年至2016年被歐盟列入制裁名單。

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV