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    不因俄侵烏改變立場 《華爾街日報》：美國仍視中國為頭號敵人！

    美國《華爾街日報》引述華府官員消息指出，美國不會因為烏俄戰事改變將中國視為頭號敵人的目標。（歐新社）

    美國《華爾街日報》引述華府官員消息指出，美國不會因為烏俄戰事改變將中國視為頭號敵人的目標。（歐新社）

    2022/03/22 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引發國際關注，不少美國卸任、現任官員表示，雖然華府近期強化美軍在歐洲的存在感，但不會改變將中國視為頭號敵人的長期目標。

    美國《華爾街日報》 21日指出，俄軍上月24日大舉入侵烏克蘭，給美國和歐洲盟友敲響警鐘，打算美國會兩黨（民主黨、共和黨）更呼籲增加數百億美元的國防預算，以更好應對越趨複雜的國際局勢；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）日前也強調，歐洲有數十萬軍力高度戒備，其中有10萬美軍駐在歐洲，北約將全力確保烏俄戰火不會擴散。

    對此，部分美國政界人士和西方國家都釋出對美國將焦點放在俄羅斯，忽視中國戰略威脅的擔憂，不過有五角大廈高級官員直言，雖然美國會依據歐洲需要做出回應，但這不會改變華府將對抗中國作為主要目標的立場，「我們評估，中國是本世紀唯一能夠挑戰美國的國家，包括在外交、技術、經濟、軍事和地緣政治上」。

    美國「2+3」威脅將被「1+4」取代

    自2018年以來，美國國防戰略就將中國和俄羅斯當作頭號敵人，北韓、伊朗和恐怖組織則視為次要威脅。但《華爾街日報》分析指出，這種2個主要敵人和3個次要對手的「2+3策略」，估計會被「1+4策略」所取代，也就是只把中國當作頭號敵人。

    另外因為烏俄衝突，原本要在今年初發布的最新版美國防戰略暫緩，華府官員就透露，其實決策圈早在去年底就定稿，即便俄羅斯突然入侵烏克蘭，戰略報告也沒有做太多更動，因此未來2022年版國防戰略報告公布後，外界還是會看到美國將俄羅斯的順位移到中國之後。

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