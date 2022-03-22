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    與教宗通話 澤倫斯基：盼助調停終止人道災難

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，左）22日表示，已和天主教宗方濟各（Pope Francis，右）通過話，希望教宗協助調解、終止這場人道災難，也感謝教宗為烏克蘭人民及和平的祈禱。圖為2020年2月雙方交換禮物。（美聯社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky，左）22日表示，已和天主教宗方濟各（Pope Francis，右）通過話，希望教宗協助調解、終止這場人道災難，也感謝教宗為烏克蘭人民及和平的祈禱。圖為2020年2月雙方交換禮物。（美聯社檔案照）

    2022/03/22 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日指出，他已和天主教宗方濟各（Pope Francis）通過話，希望教宗介入、協調終止這場人道災難，也感謝方濟各為烏克蘭人民及和平的祈禱。

    據貼文內容，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際局勢動盪，數百萬烏克蘭人流離失所，烏克蘭總統澤倫斯基今（22）日在社群媒體上指出，已和天主教宗方濟各通話，討論烏克蘭艱難的人道危機，以及俄軍阻擋人道走廊的行徑。

    澤倫斯基表示，希望教宗能夠協助調解，終止這場人道災難，也感謝教宗為烏克蘭及和平的祝禱和祈求。

    據悉，教宗方濟各本月13日曾首度以嚴詞譴責俄軍惡行，要求停止對烏克蘭進行大屠殺；此外，方濟各17日也曾與東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）視訊通話，共同關注烏克蘭的人道危機。

    相關原文請見：

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