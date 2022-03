與教宗通話 澤倫斯基：盼助調停終止人道災難

2022/03/22 18:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)22日指出,他已和天主教宗方濟各(Pope Francis)通過話,希望教宗介入、協調終止這場人道災難,也感謝方濟各為烏克蘭人民及和平的祈禱。

據貼文內容,俄羅斯侵略烏克蘭引起國際局勢動盪,數百萬烏克蘭人流離失所,烏克蘭總統澤倫斯基今(22)日在社群媒體上指出,已和天主教宗方濟各通話,討論烏克蘭艱難的人道危機,以及俄軍阻擋人道走廊的行徑。

澤倫斯基表示,希望教宗能夠協助調解,終止這場人道災難,也感謝教宗為烏克蘭及和平的祝禱和祈求。

據悉,教宗方濟各本月13日曾首度以嚴詞譴責俄軍惡行,要求停止對烏克蘭進行大屠殺;此外,方濟各17日也曾與東正教牧首基里爾(Patriarch Kirill)視訊通話,共同關注烏克蘭的人道危機。

Talked to @Pontifex. Told His Holiness about the difficult humanitarian situation and the blocking of rescue corridors by Russian troops. The mediating role of the Holy See in ending human suffering would be appreciated. Thanked for the prayers for Ukraine and peace. pic.twitter.com/wj4hmrTRGd