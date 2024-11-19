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    北歐3國新版民防指南 籲全民為戰爭生存做好準備

    瑞典新版民防手冊。（法新社）

    瑞典新版民防手冊。（法新社）

    2024/11/19 22:45

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄局勢升高之際，瑞典政府18日起發放更新版民防手冊，建議民眾應事先做好哪些準備，因應萬一發生戰爭或者另一場意料之外的危機。不只瑞典，另外兩個北歐國家芬蘭、挪威，也在近期提供民眾新版民防指南。

    這3個國家都位於俄羅斯連通的斯堪地那維亞半島，其中芬蘭、挪威國土更與俄國接壤。俄羅斯侵略烏克蘭，令長期保持中立的瑞典和芬蘭警覺，擔心自己是俄國侵略的下一個目標，均放棄中立，加入北大西洋公約組織（NATO）。

    瑞典民防緊急應變局（MSB）發放的更新版民防手冊「萬一發生戰爭或者危機（In case of crisis or war）」是6年來首次更新，內容也多了一倍，新版共32頁。手冊前言指出，「我們生活在不確定的時代，武裝衝突正在我們這個角落的世界進行，恐怖主義、網路攻擊以及假資訊行動，都正用來削弱和影響我們」。

    手冊中就如何儲備糧食、緊急用品、如何在遭遇空襲時尋找避難處、甚至心理和數位安全等面向提供建議，內容指出，「若瑞典遭到攻擊，每一個人都必須盡一己之責，保衛瑞典的獨立和我國的民主」。

    芬蘭政府最近也在官網推出危機因應準備手冊，表示該國「一直為可能最糟糕的威脅：戰爭，做準備」，並強調政府為「自衛做好充足準備」。挪威政府日前向家家戶戶發放的民防手冊，敦促國民要準備好，在發生極端氣候、戰爭和其他威脅時，能自力撐過一週。

    挪威的民防手冊建議民眾儲備罐頭，和能量補給棒等長效期食物以及碘片，因應發生核意外。芬蘭政府要求民眾做好準備，因應可能在攝氏零下20度的冬季一連停電數天，儲備物品清單中也包括碘片，還有備用電源、方便烹煮的食品，以及寵物糧食。

    瑞典的手冊也建議儲存不易腐敗的食物和飲用水，要能足夠至少3天飲用，並建議民眾在自家花園種蔬果。新版將舊版手冊中的一段話，往前移到顯著位置：「如果瑞典遭到他國攻擊，我們絕對不會投降，所有企圖傳達會停止抵抗的資訊都是假的。」

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