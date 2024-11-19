俄羅斯升高核戰威脅 大量生產防輻射避難屋

俄羅斯庫斯克地區設置的強化水泥防空洞。示意圖。（歐新社檔案照）

2024/11/19 19:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在俄羅斯揚言，將以「適當和具體」行動，回應烏克蘭使用美製長程武器攻擊俄國境內目標之際，俄國正大規模生產可抵擋輻射的移動式避難屋。

《路透》19日報導，俄羅斯緊急事務部的研究機構表示，已經開始大規模生產這種名為KUM-M的避難屋，可用於抵禦多種人為威脅和自然災害，包括輻射和衝擊波，提供避難之用。

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「KUB-M」避難屋外形類似經過強化的貨櫃屋，一套標準KUB-M可容納54人，還可以依照需求，採模組方式額外擴充容量。根據該研究機構說法，該款避難屋具備對輻射、彈片、瓦礫和火災等的防護力，並可部署在俄國北部廣大的永凍層地區。

該研究機構並未將著手大量生產避難屋，與當前烏俄戰爭情勢關聯。不過，宣布這項消息的時間點，正值美國政府才剛允許烏克蘭，使用美製長程武器，深入打擊俄國本土。

克里普林宮18日回應美國解除禁令，表示烏國使用這類武器攻擊俄境，「會是代表美國及其附庸國直接參與針對俄羅斯的敵意行動」，莫斯科將採取「適當且具體的」回應。

另外，俄國總統普廷19日批准俄國更新版核武使用準則，降低動用核武門檻，若非核武國家在擁核大國參與或支持下進行攻擊，俄國將以核武回應。

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