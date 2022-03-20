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    香港縮短第2、3劑接種間隔 疫苗通行證第3階段提前5月底實施

    香港政府今宣布調整「疫苗通行證」的接種要求，以鼓勵港民盡快接種疫苗，包括縮短第2劑和第3劑之間的寬限期以及更新對染疫康復者的接種要求等防疫措施。（美聯社）

    香港政府今宣布調整「疫苗通行證」的接種要求，以鼓勵港民盡快接種疫苗，包括縮短第2劑和第3劑之間的寬限期以及更新對染疫康復者的接種要求等防疫措施。（美聯社）

    2022/03/20 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，香港政府今宣布調整「疫苗通行證」的接種要求，以鼓勵港民盡快接種疫苗，包括縮短第2劑和第3劑之間的寬限期，以及更新對染疫康復者的接種要求等防疫措施。

    綜合港媒報導，香港政府今宣布調整「疫苗通行證」的接種要求，以鼓勵市民接種疫苗，其中包括「疫苗通行證」的第三階段，原本實施期限從6月底，提前到5月30日起開始實施，屆時所有適用「疫苗通行證」的一般民眾，都必須已接種第3劑疫苗，同時將縮短第2劑和第3劑之間的寬限期，由原本的9個月縮短至6個月。

    針對染疫後康復者，如12歲以上、染疫後康復滿6個月者，如在感染前未接種過疫苗者，在第一階段，即4月29日前須打第1劑才可使用疫苗通行證。到了第2至第3階段，即4月30日起，康復滿6個月者，則必需接種第2劑才能繼續使用疫苗通行證。

    特首林鄭月娥今透露，至今當局已進行超過250次「圍封強檢」行動，檢測人數高達35萬人，篩測出來的初步陽性個案逾2.3萬例，同時指出最快明日交代社交距離措施中期檢討，並呼籲目前疫情仍嚴峻，民眾不可掉以輕心。據悉，香港昨增1萬6897例，為自2月26日以來，首次單日確診數下降至2萬例以下。

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